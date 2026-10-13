У США 52 із 90 тестів показали різкі зміни, пов’язані з менопаузою — ScienceAlert

У США та Ізраїлі дослідники проаналізували понад 300 мільйонів лабораторних тестів більш ніж мільйона жінок і виявили, що перехід до менопаузи може супроводжуватися різкими змінами в різних системах організму. Роботу опублікували в журналі Nature Medicine, повідомляє ScienceAlert.

Автори зафіксували стрибкоподібні зміни в показниках, пов’язаних зі статевими гормонами, станом кісткової тканини, функціями печінки та нирок, біохімічними показниками крові й ліпідним обміном. Найвиразнішими вони були для метаболізму кісткової тканини, печінкових тестів і показників обміну ліпідів.

Дані двох когорт

Дослідницьку групу очолював молекулярний клітинний біолог Глен Прідхем з Інституту Вейцмана в Ізраїлі. Науковці проаналізували дві великі когорти жінок — у США та Ізраїлі — за допомогою обчислювального підходу, покликаного відокремити вплив календарного віку від репродуктивного етапу життя.

За даними американської вибірки, 52 із 90 типів лабораторних тестів продемонстрували статистично значущі й раптові зміни, пов’язані з менопаузою. Дослідники також зазначили, що в чоловіків таких різких фізіологічних зрушень не виявили, що, на їхню думку, свідчить про зв’язок змін саме з менопаузальним переходом, а не лише зі старінням.

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Гормони та застереження

Фізіологиня Міа Шомберг, яка не брала участі в роботі, звернула увагу, що системи з найпомітнішими змінами, зокрема кістки та печінка, чутливі до естрогену. Водночас системи без виявлених змін мають слабший відомий зв’язок із цим гормоном.

У дослідженні також виявили ознаки зниження рівнів антимюлерового гормону та естрадіолу приблизно за 15 і 12 років до завершення менструацій. Рівень фолікулостимулювального гормону зростав орієнтовно за 14 років до менопаузи.

Професорка акушерства та гінекології Марта Гікі з Університету Мельбурна застерегла, що опис цього переходу як фізіологічного обриву може викликати тривогу та створити враження різкого фізичного чи психічного занепаду, якого робота не демонструє. Науковець у сфері здоров’я Ендрю Шеллінг з Оклендського університету наголосив, що дослідження має спостережний характер, тому його результати цікаві, але не остаточні.

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