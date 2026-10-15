У США 55% зведених звітів про медвироби подали із запізненням — News-Medical

У США понад половину зведених звітів про небажані події, пов’язані з медичними пристроями, виробники подали до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) пізніше встановленого строку. Як повідомляє News-Medical, такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі The BMJ.

Аналіз звітів за шість років

Дослідники проаналізували всі зведені звіти про небажані події, подані до бази даних FDA Manufacturer and User Facility Device Experience (MAUDE) із липня 2019 року до червня 2025 року. За цей час до регулятора надійшло 6308 таких звітів, які містили інформацію про 159 503 небажані події. Більшість із них стосувалася пристроїв високого ризику.

Американські правила вимагають від виробників повідомляти FDA про несправності та небажані події протягом 30 днів. Ці дані використовують у післяреєстраційному нагляді за пристроями, зокрема для ухвалення заходів безпеки та відкликання продукції.

Проблеми з повнотою даних

Згідно з результатами аналізу, у 57% зведених звітів не було зазначено проблеми з пристроєм або його використанням, а у 38% було вказано недостатність інформації. Ще 11% звітів помилково позначили як незведені, а у 7% у полі про кількість подій вказали одну подію.

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Автори зазначили, що 55% звітів перевищили 30-денний строк подання. Вони також звернули увагу, що кількість зведених звітів до FDA та кількість небажаних подій у них більш ніж подвоїлися між 2020 і 2024 роками.

Заклик до прозорішого нагляду

Раніше програма Alternative Summary Reporting дозволяла виробникам подавати мільйони повідомлень у вигляді зведених звітів замість окремих записів. FDA завершило дію програми у 2019 році через занепокоєння, що такий формат може приховувати сигнали про ризики. Водночас подібні винятки для зведеної звітності все ще застосовують.

Дослідники закликали терміново вдосконалити систему, щоб серйозні небажані події були повністю доступними для перевірки. В окремій редакційній статті Кодзі Тодака з Університетської лікарні Кюсю запропонував вимагати своєчасного й точного зведеного звітування, стандартизованої ідентифікації пристроїв та чітких зв’язків із реєстрами. FDA, за даними видання, переходить на нову систему моніторингу небажаних подій AEMS, яка має об’єднати наявні системи звітування та публікувати повідомлення в реальному часі.

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