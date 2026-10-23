У США 72,7% комфортних продуктів відповідали критеріям гіперпалатабельності — News-Medical

У США дослідники проаналізували 300 видів їжі та напоїв, які дорослі називали комфортною їжею, і встановили, що 72,7% із них відповідали критеріям гіперпалатабельності. Найчастіше учасники опитування називали чипси, морозиво, піцу, шоколад і печиво, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Онлайн-опитування UCLA Eating in America Study провели у грудні 2019 року — січні 2020 року. У ньому взяли участь 2022 жителі США віком від 18 років, а придатні для аналізу дані про комфортну їжу надали 1760 людей. Респондентів просили назвати до трьох продуктів, які вони вважають комфортною їжею.

Науковці об’єднали згадані продукти та напої у 132 групи за схожістю інгредієнтів і способу приготування. Поживну цінність оцінювали за базами даних Міністерства сільського господарства США та, за потреби, за етикетками конкретних брендів. Гіперпалатабельність визначали за критеріями поєднання жирів, цукру, натрію та вуглеводів.

Поживна цінність і обробка

Середня розрахункова порція містила 223,1 калорії: у середньому 39,2% калорій надходило з жирів, а 18,3% — із цукру. Водночас 60,7% продуктів мали низький вміст харчових волокон, 29,7% — високий вміст насичених жирів, а 31,7% — високий вміст натрію.

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За суворим критерієм класифікації Nova 42,7% досліджених продуктів визначили як ультраоброблені: усі їхні калорії мали походити з четвертої групи Nova. Ще 36% усіх оцінених позицій водночас були гіперпалатабельними та ультраобробленими. Чипси, морозиво, піца та шоколад — чотири найпопулярніші групи — відповідали обом визначенням, тоді як паста була єдиною позицією в першій десятці, що не відповідала жодному з них.

Відмінності у виборі за статтю, віком і регіоном були статистично значущими, але переважно невеликими. Чоловіки називали продукти, які в середньому містили приблизно на 33 калорії більше на порцію, ніж вибір жінок. Продукти, названі учасниками віком від 55 років, мали нижчі середні показники калорій, білка, жирів, вуглеводів, клітковини та натрію, ніж продукти, названі людьми віком 18–34 роки.

Автори зазначили, що опитування фіксувало названі вподобання, а не фактичне споживання. Тому дослідники не оцінювали частоту вживання, розмір порцій або рівень стресу респондентів.

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