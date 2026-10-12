У США AAO-HNSF опублікувала оновлену настанову щодо тинітусу — News-Medical

У США Американська академія отоларингології — хірургії голови та шиї (AAO-HNSF) опублікувала оновлену клінічну настанову щодо тинітусу — сприйняття звуку за відсутності зовнішнього джерела. Документ зосереджений на дорослих зі стійким тинітусом, який турбує людину: він триває щонайменше шість місяців і впливає на якість життя, повідомляє News-Medical.

Оцінка слуху та психоемоційного стану

Настанова оновлює документ AAO-HNSF 2014 року та містить 16 ключових положень, заснованих на дослідженнях. Вона передбачає ретельний збір анамнезу й фізикальне обстеження, визначення того, наскільки симптоми турбують людину, а також комплексне оцінювання слуху.

Лікарям також радять прямо запитувати пацієнтів про емоційний дистрес і думки про самоушкодження. Візуалізаційні обстеження пропонують обмежувати випадками зі специфічними тривожними ознаками. Окремі положення стосуються інформування пацієнтів і консультування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які методи розглядає настанова

Серед підходів, що можуть допомогти контролювати прояви тинітусу, документ називає когнітивно-поведінкову терапію, слухові апарати та звукове збагачення. Також ідеться про оцінювання можливості кохлеарної імплантації та подальше спостереження для відстеження ефективності обраного підходу.

Водночас настанова не рекомендує рутинно застосовувати для лікування тинітусу медикаменти, харчові добавки чи повторювану транскраніальну магнітну стимуляцію. До оновленого документа також додали положення про ризик самоушкодження, соматосенсорний тинітус, коли його прояви змінюються під час рухів голови, шиї або щелепи, кохлеарну імплантацію, бімодальну нейромодуляцію та подальше спостереження.

За даними академії, тинітус має від 10% до 15% дорослих. Більшість людей відчувають лише незначний вплив симптомів, проте до третини пацієнтів можуть мати клінічно значущі симптоми депресії.

Читай нас у