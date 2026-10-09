У США автоматизоване УЗД дало менше хибнопозитивних первинних оцінок — News-Medical

У США автоматизоване ультразвукове дослідження молочних залоз (ABUS) продемонструвало подібні до ручного УЗД (HHUS) показники виявлення раку у жінок зі щільною тканиною грудей, але було пов’язане з нижчою частотою хибнопозитивних первинних оцінок. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of the American College of Radiology.

Порівняли понад 25 тисяч обстежень

Науковці проаналізували клінічні дані трьох реєстрів Breast Cancer Surveillance Consortium. До аналізу ввійшли 25 328 скринінгових УЗД-обстежень, проведених 21 446 жінкам: 4 218 за допомогою ABUS і 21 110 — ручним УЗД.

Результати обстежень інтерпретували 98 радіологів у 27 медичних закладах. Дослідники оцінювали частоту аномальних висновків, рекомендацій щодо короткострокового контрольного обстеження, а також пов’язані з ними показники виявлення раку та хибнопозитивних результатів.

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Менше додаткової візуалізації

За словами провідного дослідника Гарта Раушера з Університету Іллінойсу в Чикаго, ABUS асоціювався з нижчою частотою аномальних інтерпретацій і хибнопозитивних первинних оцінок порівняно з HHUS. Водночас автори не виявили помітних відмінностей у частоті виявлення раку, рекомендаціях щодо біопсії та хибнопозитивних рекомендаціях щодо біопсії.

Згідно з висновками роботи, застосування ABUS також може бути пов’язане з меншою кількістю рекомендацій щодо додаткової візуалізації та короткострокового контрольного обстеження за однакового показника виявлення раку. У 2012 році ABUS схвалили як доповнення до скринінгової мамографії, а автори назвали цей метод альтернативою ручному УЗД для додаткового скринінгу жінок зі щільною тканиною грудей.

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