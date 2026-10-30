У США на тлі прискорення поширення кору дедалі більше батьків обирають робити дітям другу дозу вакцини MMR проти кору, паротиту та краснухи раніше за звичний графік. Кількість підтверджених випадків кору в країні удвічі перевищила торішній показник, повідомляє The Guardian.

Центри з контролю та профілактики захворювань США зазвичай рекомендують першу дозу MMR після досягнення дитиною одного року, а другу — у віці від чотирьох до шести років. Водночас другу дозу можна вводити вже через чотири тижні після першої. Такий підхід також рекомендують у Німеччині, Великій Британії та Франції.

Ранній захист під час спалахів

Лікар-натуропат із Сіетла Еліас Касс розповів, що кілька років тому почав радити у 15 місяців вакцину MMRV, яка поєднує другу дозу MMR зі щепленням проти вітряної віспи. За його словами, нині більше батьків погоджуються на таке щеплення через зростання кількості випадків кору.

Мешканка Чикаго Марго Тейлор повідомила, що її троє дітей отримали щеплення за різними графіками. Її старша дитина, народжена 2019 року, отримала дози у віці одного та чотирьох років. Другій дитині, народженій 2023 року, педіатр порадив другу дозу у два роки через спалах кору в Чикаго. Наймолодша дитина отримала другу дозу через три місяці після першої.

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Чому інтервал можна скоротити

За даними видання, наявні дані свідчать, що вакцинація другою дозою у молодшому віці залишається ефективною. Рекомендація вводити її у чотири—шість років переважно пов’язана з організаційними міркуваннями: діти мають отримати обидві дози до початку навчання у школі, а в цьому віці їм також роблять інші щеплення.

У районах зі спалахами кору, перед міжнародними поїздками або після контакту з хворим CDC також рекомендує першу дозу MMR дітям від шести місяців. У такому разі дитині потрібна третя доза. Це пов’язано з тим, що материнські антитіла, які передаються дитині під час вагітності, можуть послабити імунну відповідь на щеплення у шестимісячному віці.

У Німеччині після спалаху 2001 року змінили графік вакцинації: першу дозу рекомендували у 11–14 місяців, а другу — у 18–23 місяці. У 2020 році країна змінила рекомендацію щодо другої дози: її можна вводити через чотири тижні після першої.

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