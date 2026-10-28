У США CAR-T-клітини B-SYNC усунули гліому у мишей — News-Medical

Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, США, розробили CAR-T-клітини B-SYNC, які активуються лише після потрапляння до мозку та атакують пухлинні клітини. У дослідах на мишах терапія усунула дифузну серединну гліому — смертельну форму дитячого раку мозку, повідомляє News-Medical.

Активація в мозку

CAR-T-терапія передбачає модифікацію Т-клітин імунної системи, щоб вони розпізнавали білки на пухлинних клітинах і знищували їх. У B-SYNC застосували клітинний сенсор synNotch: він реагує на бревікан — білок, наявний у тканинах мозку, — та запускає вироблення CAR-рецептора лише там.

Після активації Т-клітини шукають клітини з білками EphA2 або IL13Rα2, що є на багатьох пухлинних клітинах. Розробка має працювати незалежно від наявності EGFRvIII — мутантного білка, який використовували як мішень у попередньому підході E-SYNC. За даними дослідників, EGFRvIII є приблизно у 20% гліобластом, а пухлини можуть втрачати цей білок під час терапії.

Результати на моделях

Дослідники вводили B-SYNC внутрішньовенно мишам із трансплантованими людськими клітинами дифузної серединної гліоми. Частина клітин проникала до мозку, активувалася та атакувала пухлину. Водночас B-SYNC-клітини, виявлені поза мозком, зокрема у крові та селезінці, не виробляли CAR-рецептор.

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За внутрішньошлуночкового введення безпосередньо до мозку терапія усунула пухлини в усіх протестованих мишей у двох моделях дифузної серединної гліоми. Звичайні CAR-T-клітини в цих дослідах не змогли контролювати рак. Майже через сім тижнів після лікування вчені повторно ввели тваринам клітини гліоми: усі миші, які отримали B-SYNC, відторгнули нові пухлини.

Підготовка випробувань

Команда UCSF готує B-SYNC CAR-T до клінічних досліджень в UCSF Health, які можуть розпочатися вже у квітні 2027 року. Під час першого випробування планують оцінити різні комбінації внутрішньовенного та внутрішньошлуночкового введення терапії. Для повторних внутрішньошлуночкових введень пацієнтам передбачають встановлення шунта, що з'єднуватиме шлуночки мозку з резервуаром на шкірі голови.

Результати роботи опублікували 28 жовтня 2026 року в журналі Science Translational Medicine. Дифузна серединна гліома інфільтрує стовбур мозку, який контролює дихання, серцебиття та ковтання, і, за даними дослідників, діти з таким діагнозом майже завжди помирають протягом року після його встановлення.

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