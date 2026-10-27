У США частка дорослих із досвідом застосування GLP-1/GIP зросла до 12% — News-Medical

У США частка дорослих, які повідомили про теперішнє або попереднє використання препаратів на основі GLP-1 та подвійних агоністів GLP-1/GIP, зросла з 8,2% у березні 2024 року до 12% у жовтні 2025-го. Це відповідає збільшенню на 46% за 18 місяців спостереження.

Як повідомляє News-Medical, дослідники проаналізували дані 9150 дорослих учасників репрезентативного для населення США дослідження GLIMMER. Про будь-яке використання таких препаратів заявили 1274 учасники, ще 945 ніколи їх не вживали, але мали намір почати.

Зростання за рахунок зниження ваги

До 2024 року лікування найчастіше починали через діабет, однак серед нових користувачів надалі переважала мета зниження ваги. Станом на жовтень 2025 року такі показання становили майже половину всіх випадків використання. Частка дорослих, які повідомили про застосування препаратів для схуднення, зросла з 4,1% до 5,6% від грудня 2024 року, тоді як показник застосування через діабет залишався стабільним.

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Найпоширенішим препаратом був семаглутид — 50% випадків, за ним ішов тирзепатид — 30%. Водночас кількість нових користувачів тирзепатиду перевищила кількість тих, хто почав приймати семаглутид.

Нетрадиційні шляхи отримання

Приблизно третина користувачів отримувала препарати нетрадиційними шляхами, зокрема через онлайн-провайдерів, медичні спа-центри, іноземні або онлайн-аптеки, аптеки, що виготовляють препарати, а також без рецепта. Автори зазначили, що такі випадки можуть не потрапляти до стандартних страхових даних.

Серед тих, хто застосовував ліки для зниження ваги, 43% не мали страхового покриття препаратів. Для користувачів із показанням «діабет» цей показник становив близько 3%. Загалом 64% учасників, які коли-небудь використовували GLP-1/GIP, продовжували терапію, тоді як 36% її припинили. Дослідження оприлюднене як попередній науковий звіт на сервері препринтів medRxiv, а показання та шляхи доступу до лікування учасники повідомляли самостійно.

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