У США частота колоректального раку серед дітей зросла вшестеро — Live Science

У США зростає кількість випадків колоректального раку серед дітей, підлітків і молодих людей, хоча ця хвороба в таких вікових групах досі трапляється рідко. Як повідомляє Live Science, серед дітей віком 10–14 років показник діагностування зріс з одного випадку на мільйон у 1999 році до шести на мільйон у 2020-му. Серед підлітків 15–19 років він збільшився з трьох до 13 випадків на мільйон.

Частіше виявляють на пізніх стадіях

Дослідниця дитячої хірургії Ерика Арнольд представила на щорічній зустрічі Американської академії педіатрії аналіз даних 84 пацієнтів віком до 21 року, яким діагноз встановили у 2012–2023 роках. Медіанний вік на момент діагностики становив 16 років, а медіанна тривалість симптомів до встановлення діагнозу — 12 тижнів. Водночас ця вибірка не була репрезентативною для всіх США.

У 80% учасників рак виявили на III або IV стадії, коли хвороба вже поширилася на прилеглі тканини й лімфатичні вузли або на віддалені органи. Для пацієнтів із колоректальним раком усіх вікових груп частка діагнозів на III–IV стадіях становить 60%, за даними Центрів контролю і профілактики захворювань США. Приблизно третина молодих пацієнтів у дослідженні також мала клітинні маркери особливо агресивного раку.

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Причини зростання залишаються неясними

Лише близько 20% учасників дослідження мали близького родича з колоректальним раком. Дослідники вивчають можливу роль кишкового мікробіому — сукупності бактерій та інших мікроорганізмів у кишківнику. Серед чинників, які можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком, розглядають ультраоброблені продукти, застосування антибіотиків у дитинстві, стрес, низький рівень фізичної активності та вплив довкілля, однак остаточної причини зростання захворюваності не встановлено.

Серед 84 пацієнтів 75% повідомляли про біль у спині або животі до діагностики, 45% — про зміни випорожнень, 43% — про незрозумілу втрату ваги, а 38% — про кровотечу з прямої кишки. Фахівці наголошують, що біль у животі та розлади травлення у дітей у більшості випадків не пов’язані з раком, однак симптоми, які не минають або посилюються, а також втрата ваги чи кров у випорожненнях потребують медичного обстеження.

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