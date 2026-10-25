У США фахівці розповіли про можливий вплив усмішки на стрес — Asharq Al-Awsat

У США добровільна усмішка під час напружених ситуацій може послаблювати фізіологічну реакцію організму на стрес і поліпшувати самопочуття, однак її не варто вважати єдиним засобом упоратися з тривожністю чи депресією. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на американських фахівців із психології та нейропсихології.

Усмішка і реакція на стрес

Клінічна та судова нейропсихологиня Джуді Хо, яка викладає в Університеті Пеппердайна, розповіла, що обговорює усмішку як одну з можливих стратегій подолання труднощів із пацієнтами, які мають депресію або тривожність. Водночас вона наголосила, що цей підхід є лише одним з інструментів і не має замінювати інші способи допомоги.

За словами Хо, усмішка може впливати на рівень кортизолу — гормону, який, зокрема, бере участь у регуляції стресу й настрою. Вона також може впливати на хімічні речовини мозку, пов’язані з позитивними відчуттями, зокрема ендорфіни, дофамін і серотонін. Люди, які усміхалися під час виконання напружених завдань, загалом мали нижчу частоту серцевих скорочень у період відновлення, ніж учасники з нейтральним виразом обличчя.

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Ефект залежить від щирості та культури

Професорка психології Стенфордського університету Джинн Цай звернула увагу на так звану гіпотезу зворотного зв’язку обличчя. У класичному дослідженні наприкінці 1980-х учасники за допомогою олівця відтворювали усмішку або похмурий вираз, переглядаючи позитивний відеофрагмент, наприклад мультфільм. Деякі учасники, які імітували усмішку, відчували її сильніше та більше розважалися.

Цай зазначила, що значення усмішки відрізняється залежно від культурного середовища. Частина американців може вважати широку усмішку дружнішою, тоді як деякі учасники досліджень зі Східної Азії оцінювали надто емоційний вираз обличчя як ознаку ненадійності або емоційної нестабільності.

Доцент Університету Флориди Ніколас Коулз застеріг, що вимога постійно усміхатися на роботі може мати протилежний ефект. На його думку, позитивний вплив можливий передусім тоді, коли усмішка є щирою та добровільною, а людина зберігає емоційну автономію.

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