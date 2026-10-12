У США фінансові винагороди підвищили рівень відмови від куріння — News-Medical

У США рандомізоване клінічне дослідження за участю 3220 соціально вразливих дорослих, яких направили на скринінг раку легень, показало: фінансові винагороди за відмову від куріння підвищили частку людей із підтвердженою безперервною відмовою від куріння протягом шести місяців. Про результати дослідження, опублікованого в журналі JAMA, повідомляє News-Medical.

Результати чотирьох підходів

Учасників розподілили між стандартним підходом ask-advise-refer, який передбачав запитання про куріння, пораду відмовитися від нього та скерування по допомогу, і трьома варіантами з безоплатною фармакотерапією. Вона включала нікотинозамісну терапію та компенсацію витрат на вареніклін або бупропіон.

У третій групі до стандартної допомоги та ліків додали фінансові винагороди до 600 доларів за підтверджену відмову від куріння: 100 доларів через два тижні, 200 доларів через три місяці та 300 доларів через шість місяців. У четвертій групі учасникам також пропонували мобільний інструмент із текстовими повідомленнями, який спонукав уявляти майбутнє без куріння. Учасників Kaiser Permanente розподіляли лише до трьох груп із фармакотерапією, оскільки безоплатні ліки там уже були частиною стандартної допомоги.

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Біохімічно підтверджена безперервна відмова від куріння впродовж шести місяців становила 4,3% у групі стандартної допомоги, 5,1% у групі з безоплатними препаратами, 8,8% у групі з фінансовими стимулами та 7,2% у групі зі стимулами й мобільним інструментом.

Ліки та мобільний інструмент

Додавання безоплатної фармакотерапії до стандартного підходу не дало статистично значущої переваги над стандартною допомогою. Мобільний інструмент також не поліпшив результатів порівняно з фінансовими винагородами без нього.

Дослідження проводили у п'яти медичних центрах чотирьох систем охорони здоров'я США. До нього залучали дорослих, які викурювали щонайменше одну звичайну сигарету на день та ідентифікували себе як темношкірі, латиноамериканці, жителі сільської місцевості або люди з низьким соціально-економічним статусом. Дослідники не виявили статистично значущих відмінностей в ефекті втручань залежно від початкової готовності людини кинути курити.

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