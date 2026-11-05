У США команда UCLA налагодила виробництво CRISPR-терапії для випробування — News-Medical

У США команда Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі розробила відтворюваний процес виробництва експериментальної CRISPR-терапії серпоподібноклітинної хвороби у масштабі, необхідному для клінічного випробування. Підхід передбачає редагування власних кровотворних стовбурових клітин пацієнта за допомогою CRISPR-Cas9, щоб виправити однонуклеотидну мутацію, яка спричиняє захворювання.

Як повідомляє News-Medical, у доклінічних дослідженнях еритроцити, вирощені з відредагованих клітин, виробляли менше серпоподібного гемоглобіну, ніж клітини без редагування. Водночас у них зростали рівні здорового дорослого та фетального гемоглобіну.

Виробництво у клінічному масштабі

Для лікування одного пацієнта потрібно обробити й відредагувати сотні мільйонів клітин, тоді як лабораторні експерименти можуть охоплювати лише кілька сотень тисяч. Дослідники два дні культивували зібрані з крові кровотворні стовбурові клітини, після чого застосовували електричні імпульси. Це тимчасово створювало пори в клітинах і давало змогу ввести CRISPR-Cas9 та короткий фрагмент коригувальної ДНК.

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Команда провела сім виробничих циклів, чотири з яких були виконані у повному клінічному масштабі. Використовували клітини людей із серпоподібноклітинною хворобою та здорових донорів. Усі великомасштабні цикли відповідали встановленим вимогам якості: клітинні продукти мали високу чистоту і життєздатність стовбурових клітин, а мутацію успішно коригували.

Результати на мишачих моделях і клінічне дослідження

У дослідах на мишах відредаговані людські клітини успішно приживалися, а частка виправлених копій гена істотно не зменшувалася протягом 16 тижнів. Дослідники також не виявили помітної токсичності, пов’язаної з лікуванням, або ознак аномальних змін тканин, що підтримує доклінічну оцінку безпеки клітинного продукту.

Виробничий процес уже застосували в UCLA для підготовки клітинних продуктів для двох учасників поточного клінічного дослідження першої фази. Його очолює доктор Марк Волтерс в UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland. Випробування має оцінити безпеку та ефективність підходу, зокрема те, чи зберігатимуться виправлені клітини в організмі пацієнтів із часом.

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