У США медичні борги сягнули щонайменше $220 млрд — The Guardian

У США сума медичних боргів у 2024 році сягнула щонайменше 220 млрд доларів, хоча благодійні організації та органи влади штатів збільшують обсяги допомоги зі списання заборгованості. Близько 14 млн людей мали борги за медичні послуги понад 1 тис. доларів, а ще 3 млн — понад 10 тис. доларів, повідомляє The Guardian з посиланням на дослідницьку організацію KFF.

Страхування не завжди захищає від боргів

За даними журналу Health Affairs Scholar, у 2024 році прострочений рахунок за медичні послуги мали 21% американських домогосподарств. У KFF пояснюють проблему високою вартістю лікування та відсутністю медичного страхування у частини населення. Водночас фінансові труднощі виникають і в застрахованих пацієнтів через високі франшизи та значні власні доплати.

У 2021 році понад половина рахунків, переданих колекторам, стосувалася медичної допомоги, зазначало Бюро фінансового захисту споживачів США. Експерти наголошують, що списання боргів допомагає людям у конкретний момент, але не усуває причини їх появи — недоступність необхідного лікування.

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Програми списання боргів

Некомерційна організація Undue Medical Debt викуповує пакети боргів у медичних закладів і колекторських агентств зі значною знижкою. За її оцінкою, пожертва в 1 долар може списати приблизно 100 доларів медичного боргу. Організація заявляє, що загалом забезпечила списання 53,3 млрд доларів, причому майже половину цієї суми — протягом поточного року.

Влада штату Іллінойс виділила Undue Medical 10 млн доларів. За даними штату, це дозволило списати його жителям понад 1,1 млрд доларів медичних боргів. Організація Dollar For допомагає пацієнтам подавати заявки на фінансову допомогу для списання або зменшення медичної заборгованості, а HealthWell Foundation підтримує оплату доплат за рецептурні ліки, страхових внесків і франшиз.

Федеральне законодавство зобов’язує неприбуткові лікарні мати політику фінансової допомоги, однак не встановлює мінімальних критеріїв для її отримання. За даними Commonwealth Fund, 18 штатів запровадили вимоги щодо надання такої допомоги всіма лікарнями, включно з комерційними, а шість штатів зобов’язали лікарні перевіряти право пацієнтів на допомогу та за наявності такого права списувати борг.

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