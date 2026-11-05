У США на тваринах перевірили імплант для моніторингу травм спинного мозку — News-Medical

У США команда інженерів і хірургів Johns Hopkins Medicine провела дослідження на тваринах, у якому перевірила тимчасову імплантацію мініатюрного ультразвукового пристрою в ділянці травми спинного мозку. Пристрій передавав у реальному часі дані про кровотік і зображення навколо місця ушкодження, повідомляє News-Medical. Це перше дослідження-концепт, яке, за даними команди, показало можливість тимчасового застосування такого пристрою.

Моніторинг після операції

Розробку назвали Multimodal Ultrasound System for Injury Care, або MUSIC. Систему створюють для надання медичним командам інформації про процеси в зоні ушкодження після операції та під час перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії.

Діагностична частина системи має надавати дані про кровотік і зміни навколо спинного мозку. Вона також може допомагати аналізувати спинномозкову рідину, накопичення надлишкової рідини, реакцію людини на медикаменти та зміни поза безпосередньо ушкодженою ділянкою. Розробники розглядають пристрій як спосіб отримувати інформацію на вимогу без переміщення нерухомого пацієнта для МРТ у перші дні після операції.

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Подальші доклінічні дослідження

Система також має терапевтичний компонент — сфокусований ультразвук. Дослідники вивчають його потенціал для виявлення та реагування на зміни кровотоку в дрібних судинах біля місця травми, зокрема коли показники знижуються або підвищуються за прийнятні межі. Цей напрям розробки має експериментальний характер.

Пристрій має розмір невеликого пластиру й може розміщуватися над спинним мозком під час операції після травми. У 2023 році він отримав від Управління з контролю за продуктами й ліками США статус Breakthrough Device Designation. Команда планує продовжити доклінічні дослідження для вдосконалення моніторингу кровотоку, тканин та інших процесів поблизу ушкодження.

Роботу підтримало Міністерство оборони США фінансуванням на 13,48 млн доларів. Дослідники розглядають технологію як потенційно корисну для людей із травмами спинного мозку, зокрема після ДТП, падінь, спортивних травм або бойових поранень.

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