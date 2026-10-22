У США навички керування емоціями можуть поліпшити утримання ваги підлітками — News-Medical

Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з’ясували, що навчання підлітків навичок розуміння й керування емоціями може допомогти їм краще утримувати зниження ваги після завершення програми. У рандомізованому клінічному дослідженні взяли участь 166 пар, до яких входили підліток віком від 13 до 16 років та один із батьків, повідомляє News-Medical.

Дві програми для родин

Учасників розподілили на дві групи. Обидві пройшли шестимісячну сімейну поведінкову програму контролю ваги з груповими заняттями та поведінковим консультуванням. Вона охоплювала здорове харчування, фізичну активність, самоконтроль, постановку цілей, розв’язання проблем і позитивне підкріплення, а також навчання батьків підтримувати зміни у поведінці дітей.

Додаткове втручання містило елементи діалектичної поведінкової терапії та емоційно-фокусованої терапії. Підлітків навчали справлятися з емоціями й дистресом, усвідомлювати, приймати та визнавати власні емоції.

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Результати через рік

Під час шестимісячного лікування обидві групи продемонстрували подібне зниження ваги. Водночас через 12 місяців після завершення програми учасники, які проходили емоційно-фокусоване втручання, набрали менше ваги, ніж підлітки зі стандартної групи.

Наприкінці лікування клінічно значущого зниження ваги досягли 26% учасників групи з емоційним компонентом і 22% учасників стандартної програми. Через рік після завершення занять ці показники становили відповідно 22% і 4%.

Підлітки з додатковим емоційним компонентом також повідомляли про менше емоційне переїдання одразу після програми та під час обох наступних оцінювань. Водночас дослідники не зафіксували різниці між групами за загальним показником навичок регуляції емоцій. Автори припустили, що втручання могло послабити зв’язок між складними емоціями та харчуванням. Результати дослідження опублікували 22 жовтня 2026 року в JAMA Network Open.

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