У США нові рекомендації щодо застосування вакцин не видають після того, як суд заблокував зміни в Консультативному комітеті з питань практик імунізації (ACIP). Міністр охорони здоров’я та соціальних служб Роберт Кеннеді-молодший досі не висунув нових членів комітету, тому ACIP не ухвалює рекомендацій навіть щодо препаратів, які вже схвалила Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA), повідомляє The Guardian.

Суд зупинив зміни в комітеті

За даними видання, Кеннеді провів масштабні зміни у політиці вакцинації: скоротив рекомендації щодо дитячої імунізації на третину та замінив експертів ACIP на відібраних ним союзників. Суд зупинив ці зміни через недотримання процедури.

Уряд США оскаржив частину судового рішення, що стосувалася розпуску комітету. Водночас експерти, опитані виданням, зазначили, що ніщо не заважає Кеннеді пройти належну процедуру призначення нових членів ACIP, однак він цього не зробив. На їхню думку, затримка з відновленням роботи комітету впливає на доступність щеплень і страхове покриття нових вакцин.

Страхове покриття може відкластися

Прикладом стала нова мРНК-вакцина Moderna проти грипу, яку FDA схвалило в серпні для людей віком від 50 років. 63-річному Рону Кронінгу, який має астму та сезонні алергії, лікар порадив саме цей препарат. Чоловік знайшов лише одну аптеку у своєму районі, де вакцина була в наявності, і сплатив 40 доларів доплати.

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За словами Кронінга, його страховик пояснив відсутність покриття тим, що вакцина не має рекомендації ACIP. Зазвичай страховики мають щонайменше рік після схвалення FDA, щоб включити нову вакцину до своїх планів. Однак обов’язок покривати препарат пов’язаний із рекомендацією ACIP та початком наступного страхового року. Якщо комітет не рекомендує нову вакцину проти грипу до кінця року, страховики не будуть зобов’язані покривати її щонайменше до січня 2029 року.

Наслідки для аптек і штатів

Невизначеність довкола ACIP має й інші наслідки. У деяких штатах фармацевтам не дозволяють робити щеплення без рекомендації комітету. Також було зупинено окремі рішення, ухвалені ACIP до його розпуску, зокрема рекомендацію від вересня 2025 року щодо нових вакцин для профілактики респіраторно-синцитіальної інфекції. Водночас страховики, схоже, все ж покривають ці препарати.

Винятком є вакцини проти COVID-19: Конгрес окремо передбачив їхнє покриття протягом 15 днів після рекомендації ACIP. Експертка з вакцин Доріт Рейсс заявила, що довіру до незалежності комітету суттєво підірвано, а без значних змін його робота може не повернутися до попередньої моделі.

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