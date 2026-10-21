У США дослідження за участю 461 682 людей віком від 50 до 71 року не виявило загального зв’язку між більшим споживанням ультраоброблених продуктів і вищою захворюваністю на колоректальний рак. Водночас аналіз окремих груп продуктів показав різні асоціації: м’ясо з ультраоброблених джерел пов’язували з вищою захворюваністю, а цільнозернові та молочні продукти з цієї категорії — з нижчою, повідомляє ScienceDaily.

Спостереження тривало майже 19 років

Дослідники на чолі з Еррікою Лофтфілд із Національного інституту раку США використали дані NIH-AARP Diet and Health Study. Роботу опублікували 15 жовтня у відкритому журналі PLOS Medicine.

Учасники заповнювали анкети про частоту споживання різних продуктів у 1995–1996 роках, а їхній стан здоров’я відстежували до 2018 року. Медіанна тривалість спостереження становила 18,8 року.

Науковці зазначили, що ця широка категорія включає дуже різні продукти, тому сам ступінь промислової обробки не завжди відображає можливий зв’язок їжі зі здоров’ям.

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Значення мав склад продуктів

Більше споживання цільнозернових продуктів, клітковини, молочних продуктів і кальцію з ультраоброблених джерел асоціювалося з нижчою захворюваністю на колоректальний рак. Натомість більша кількість м’яса з ультраоброблених джерел була пов’язана з вищою захворюваністю.

Окремий аналіз показав: заміна 10% ультраобробленої їжі за вагою мінімально обробленими продуктами асоціювалася зі зниженням захворюваності на 2%. Автори наголосили, що це спостережне дослідження не встановлює прямого причинно-наслідкового зв’язку.

Результати також мають обмеження: переважна частина учасників була старшими білими американцями, а дані про харчування збирали лише на початку дослідження. Тому вчені не могли врахувати зміни раціону протягом наступних десятиліть.

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