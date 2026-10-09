У США нова комбінація препаратів пригнітила ВІЛ у 46 учасників — News-Medical

У США, у клініці Ward 86 Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, дослідили застосування комбінації препаратів тривалої дії ленакапавіру та каботегравіру для лікування ВІЛ. У дослідженні взяли участь 46 людей: усі вони досягли або зберегли контроль над вірусом, повідомляє News-Medical.

Результати спостереження

Понад половина учасників на початку лікування мала визначуване вірусне навантаження ВІЛ. Усі вони досягли контролю над вірусом протягом 13 тижнів. Учасники, у яких вірус уже був пригнічений на початку дослідження, зберегли цей стан.

Після медіанного періоду спостереження тривалістю майже два роки в усіх учасників вірусне навантаження ВІЛ залишалося невизначуваним. Саме такий показник є метою антиретровірусної терапії.

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Варіант для людей зі стійкістю до препаратів

Майже три чверті учасників мали тип лікарської резистентності, який може обмежувати застосування схваленої комбінації препаратів тривалої дії — каботегравіру та рилпівірину. Досліджувана схема замінює рилпівірин на ленакапавір, який діє на ВІЛ в інший спосіб.

Препарати тривалої дії можуть вводити з інтервалом у кілька тижнів або місяців, що може полегшити лікування для людей, яким складно щодня приймати таблетки. У джерелі також зазначають, що рилпівірин недоступний у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Результати опублікували 8 жовтня в журналі JAMA Network Open, а дослідження фінансували Національні інститути здоров’я США. Комбінація ленакапавіру та каботегравіру ще не схвалена для лікування ВІЛ, а дослідження не передбачало прямого порівняння з іншими схемами терапії. Для докладнішого вивчення підходу заплановано два клінічні випробування.

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