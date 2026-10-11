Дослідники зі США виявили, що індивідуально підібрана зміна положення стоп під час ходьби може зменшувати біль у людей з остеоартрозом коліна. Як повідомляє ScienceDaily, у річному рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні учасники з персоналізованим тренуванням ходи повідомили про відчутніше полегшення болю, ніж контрольна група.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 68 людей із легким або помірним остеоартрозом медіального, тобто внутрішнього, відділу коліна. На початку дослідження вони пройшли МРТ та ходили на спеціальній біговій доріжці з датчиками. Науковці тестували поворот носків усередину або назовні на 5 чи 10 градусів і для кожного учасника обирали варіант, який найкраще знижував навантаження на уражену ділянку коліна.

Половина учасників отримала персональні рекомендації щодо нового кута стопи, інша половина проходила аналогічні заняття, але зберігала звичну постановку ніг. Обидві групи відвідали шість щотижневих тренувань із біологічним зворотним зв’язком: пристрій на гомілці вібрував, коли стопа відхилялася від заданого положення. Після завершення занять учасникам радили щодня практикувати нову техніку щонайменше 20 хвилин.

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Результати через рік

Через рік середнє зменшення болю за шкалою від 0 до 10 балів становило 2,5 бала в групі персоналізованого тренування та 1,3 бала в групі імітаційної процедури. В експлораторному аналізі клінічно значуще зниження болю зафіксували приблизно у 91% учасників основної групи та у 66% учасників групи порівняння.

МРТ також показало повільніше погіршення показника T1rho, який використовують для оцінювання змін у складі хряща, у медіальному відділі коліна. Водночас інший МРТ-показник статистично значущої різниці між групами не продемонстрував. Результати не означають, що хрящ відновився або що прогресування хвороби можна зупинити.

Автори наголошують, що метод не варто застосовувати самостійно, просто повертаючи стопи всередину чи назовні. Для одних людей корисним виявився поворот носків усередину, для інших — назовні, а неправильно обраний варіант може не знизити або навіть підвищити навантаження на коліно. Дослідження охоплювало лише відібраних пацієнтів, у яких принаймні одна зі схем ходи зменшувала суглобове навантаження.

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