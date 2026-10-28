У США під час спалахів циклоспоріазу та періодів відкликання продукції щотижневі покупки фасованих салатів у середньому були на 3,89% нижчими. Орієнтовні втрати роздрібної торгівлі дослідники оцінили приблизно у 374 млн доларів.

Як повідомляє News-Medical, дослідження провели науковці Університету штату Огайо та Університету Флориди. Вони проаналізували дані про покупки домогосподарств і пошукову активність Google за запитом «Cyclospora» у 210 медіаринках США у 2018–2022 роках.

Вплив уваги в медіа

Автори використали обсяг пошукових запитів як показник уваги громадськості до повідомлень у медіа, попереджень органів охорони здоров’я та обговорень у соцмережах. Найбільше скорочення покупок пов’язували саме із запитами про Cyclospora, тоді як загальні пошуки, пов’язані із салатами, мали значно менший зв’язок зі зміною попиту.

Покупки скорочувалися не лише у штатах, де фіксували спалах, а й у штатах без зареєстрованого спалаху, якщо вони входили до того самого медіаринку. Водночас дослідники не виявили істотного обмеження пропозиції з боку роздрібних продавців у періоди спалахів чи відкликань. На думку авторів, це свідчить, що зниження попиту радше було пов’язане з побоюваннями щодо безпечності харчів, а не з відсутністю товару на полицях.

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Найбільші втрати у 2018 і 2020 роках

Дослідження охопило шість великих багатоштатних спалахів, чотири з яких пов’язували із салатною продукцією. Разом на них припадало 2157 випадків захворювання — 65% із 3344 пов’язаних зі спалахами випадків циклоспоріазу, зареєстрованих у Національній системі звітності про спалахи у 2018–2022 роках.

Найбільші роздрібні втрати пов’язували зі спалахами 2018 та 2020 років — 79 млн і майже 190 млн доларів відповідно. Спалах 2020 року, пов’язаний із салатами, був найбільшим у вибірці та становив 771 випадок захворювання, однак інтенсивність пошукових запитів була вищою у 2018 році. Автори зазначили, що у 2020 році увагу медіа значною мірою зосередила пандемія COVID-19.

Паразит Cyclospora cayetanensis, який спричиняє циклоспоріаз, може виживати після стандартного миття хлором на переробних підприємствах і зберігатися у ґрунті або воді місяцями. Інфекція може викликати водянисту діарею, спазми в животі, здуття та втрату апетиту.

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