У США представили чотири етапи жіночого серцевого здоров’я — News-Medical

У США Американська кардіологічна асоціація, Американська академія педіатрії, Американський коледж акушерів і гінекологів та Товариство медицини матері й плода представили спільну систему з чотирьох етапів життя для профілактики, виявлення та лікування серцево-судинних захворювань у дівчат і жінок. Три матеріали опублікували в журналі Circulation, повідомляє News-Medical.

Автори пропонують розглядати здоров’я серця впродовж усього життя, а не лише під час звернення до кардіолога. За їхнім підходом, допомога жінкам часто є фрагментованою між різними медичними спеціальностями, хоча на серцево-судинні ризики впливають менструальний цикл, вагітність, перименопауза та менопауза.

Чотири етапи життя

Перший етап — перименархе, тобто період навколо першої менструації, орієнтовно у віці від 8 до 15 років. Другий — період регулярних овуляторних і гормональних циклів, приблизно від 15 до 44 років. Третій етап охоплює перименопаузу, яка зазвичай припадає на 45–51 рік, а четвертий — постменопаузу, що починається через 12 місяців після останньої менструації, переважно після 51 року.

Вагітність автори виокремили як подію, що може статися на різних етапах життя та слугувати біологічним «стрес-тестом» для виявлення раніше непомічених серцево-судинних ризиків. У межах нової моделі пропонують комплексно враховувати серцево-судинне, гормональне та емоційне здоров’я.

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Ризики під час вагітності та після неї

У публікаціях зазначено, що рясні або нерегулярні менструації можуть бути ранніми маркерами серцево-судинного ризику. Під час перименопаузи зміни рівня холестерину та метаболічного здоров’я також можуть сигналізувати про підвищений ризик серцево-судинних хвороб.

До чинників, пов’язаних із вищим серцево-судинним ризиком, автори віднесли ускладнення вагітності: високий артеріальний тиск, прееклампсію, гестаційний діабет, передчасні пологи, народження дитини з малою масою для гестаційного віку та мертвонародження. За наведеними даними, лише близько 60% американок із пов’язаними з гіпертонією ускладненнями вагітності отримують подальшу допомогу щодо підвищеного тиску протягом шести місяців після пологів.

Пропозиція для системи охорони здоров’я

Серцево-судинні захворювання, зокрема хвороби серця й інсульт, залишаються провідною причиною смерті жінок у США: щороку вони забирають понад 400 тисяч життів. Водночас лише 41% жінок називають їх головною загрозою для свого здоров’я.

Медичні товариства також закликали створити національну інфраструктуру комплексних центрів передового досвіду з жіночого серцево-судинного здоров’я. Вона має спиратися на міждисциплінарну допомогу, професійну освіту, дослідження та взаємодію з громадами.

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