У США пацієнтам із раком простати низького ризику дедалі частіше не проводять ані променевої терапії, ані операції з видалення простати. Це свідчить про загальний перехід до спостереження за такими випадками, повідомляє News-Medical.

Менше активного лікування

Дослідники проаналізували випадки локалізованого раку простати в реєстрі Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) за 2010–2023 роки, у системі охорони здоров’я Veterans Affairs (VA) за 2010–2024 роки та в Michigan Radiation Oncology Quality Consortium (MROQC) за 2021–2025 роки.

У SEER частка пацієнтів із раком низького ризику, яким не призначали ні опромінення, ні видалення простати, зросла з 33,6% у 2010 році до 83,4% у 2023 році. У системі VA цей показник збільшився з 51,6% у 2010 році до 96,3% у 2024 році.

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Зміна структури діагнозів

Частка раку простати низького ризику серед усіх діагнозів також зменшилася: з 28,8% до 24,0% у SEER та з 32,3% до 21,9% у VA. Провідний автор дослідження Стівен Монда припустив, що помірне скорочення таких діагнозів може бути пов’язане з ширшим застосуванням магнітно-резонансної томографії під час скринінгу.

Серед 207 196 пацієнтів, які отримували променеву терапію з приводу локалізованого раку простати, частка хворих із низьким ризиком знизилася з 33,7% до 6,5% у SEER та з 22,9% до 2,0% у VA. У новішій когорті MROQC цей показник залишався низьким — від 2,8% до 4,2% у 2021–2025 роках.

Результати аналізу опублікували онлайн у рецензованому журналі Cancer, який видає Американське онкологічне товариство.

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