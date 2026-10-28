У США розробили чип для оцінки відповіді на лікування дитячої лейкемії — News-Medical

Дослідники з Університету Еморі, Children's Healthcare of Atlanta і Технологічного інституту Джорджії в Атланті розробили мікрофлюїдний тест GradientScreen для оцінювання реакції клітин гострої лімфобластної лейкемії на комбінації ліків. Як повідомляє News-Medical, технологія може дати лікарям додаткову інформацію про чутливість ракових клітин до терапії вже під час встановлення діагнозу.

Як працює тест

GradientScreen використовує один зразок крові або кісткового мозку пацієнта. Клітини лейкемії піддають дії комбінацій із трьох препаратів і вимірюють, скільки ракових клітин виживає. Порівняння реакції на окремі ліки та їхні поєднання дає змогу визначати комбінації й співвідношення доз, які діють краще разом.

На відміну від окремої перевірки кожної пари препаратів та дозування, мікрофлюїдна система дозволяє оцінити весь діапазон співвідношень у схемі з трьох ліків за один експеримент. Розробники зазначають, що такий функціональний аналіз може доповнювати геномні дані, адже пацієнти з однаковими генетичними мутаціями можуть по-різному реагувати на таргетну терапію.

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Результати ретроспективного дослідження

У ретроспективному дослідженні проаналізували 17 зразків клітин лейкемії та кісткового мозку пацієнтів із гострою лімфобластною лейкемією, наданих Aflac Cancer and Blood Disorders Center при Children's Healthcare of Atlanta. Результати тесту корелювали з клінічними наслідками лікування, зокрема з рівнем залишкової хвороби після індукційної терапії — першого місяця хіміотерапії — та з виникненням рецидиву.

Гостра лімфобластна лейкемія становить близько 75% діагнозів лейкемії у дітей. За наведеними виданням даними, приблизно у 15% педіатричних пацієнтів трапляється рецидив, тоді як серед дорослих на рецидив або резистентний перебіг припадає близько 50% випадків. Наступним кроком команда назвала поширення технології на інші типи лейкемії, зокрема гостру мієлоїдну, а також на дорослих пацієнтів.

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