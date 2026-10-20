У США розробили ШІ для прогнозу виживаності онкопацієнтів за фото — The Guardian

Дослідники Mass General Brigham у США розробили систему штучного інтелекту, яка може за однією фотографією обличчя оцінювати біологічний вік людини та прогнозувати виживаність пацієнтів із раком. Результати дослідження опублікували в журналі Lancet Digital Health, повідомляє The Guardian.

Дві моделі для оцінювання ризиків

Науковці створили два пов’язані інструменти. FAHR-FaceAge оцінює біологічний вік пацієнта та пов’язаний із ним прогноз виживаності, а FAHR-FaceSurvival безпосередньо прогнозує виживаність за фотографією обличчя. Обидві моделі створили на основі системи, навченої на більш ніж 40 млн фотографій людей різного віку та етнічного походження.

Алгоритми використовують різні ділянки обличчя. FAHR-FaceAge, зокрема, аналізує носогубні складки, зону чола над очницями та скроні. FAHR-FaceSurvival оцінює ділянки під очима й навколо перенісся. Співавтор дослідження Гуго Аертс заявив, що, наскільки йому відомо, це перша демонстрація моделі ШІ, здатної безпосередньо прогнозувати виживаність онкопацієнтів за звичайною фотографією.

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Зв’язок із результатами лікування

Серед пацієнтів із раком, які проходили променеву терапію у США, люди, котрих FAHR-FaceAge оцінив як таких, що виглядають щонайменше на п’ять років старшими за свій фактичний вік, мали на 21% вищий ризик смерті протягом середнього чотирирічного періоду спостереження. У тих, хто виглядав на п’ять або більше років молодшим, цей ризик був на 17% нижчим.

Дослідники також встановили зв’язок між старінням обличчя в оцінці ШІ та способом життя: значне вживання алкоголю, вживання наркотиків і куріння асоціювалися з вищим біологічним віком. За словами радіаційного онколога Реймонда Мака, мета розробки полягає в тому, щоб зробити оцінювання фізичного резерву та крихкості пацієнта кількісним, послідовним і масштабованим для підтримки персоналізованих рішень, а не для заміни судження лікаря.

Автори застерегли, що перед широким застосуванням технології в медицині потрібні додаткові дослідження.

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