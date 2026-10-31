У США середня вартість планів Obamacare зросте на 13% у 2027 році — The Hill

У США середня вартість медичного страхування за програмою Obamacare у 2027 році зросте на 13%, підрахувала дослідницька організація KFF. Оцінка ґрунтується на даних, оприлюднених адміністрацією президента Дональда Трампа, про ціни на 2027 рік у 30 штатах, де діють федеральні маркетплейси медичного страхування.

Про це повідомляє The Hill. Нові тарифи оприлюднили напередодні початку періоду реєстрації на 2027 рік, який має стартувати в неділю.

Друге двозначне зростання

За даними KFF, прогнозоване підвищення стане другим поспіль двозначним зростанням вартості таких планів. У період із 2025 до 2026 року тарифи збільшилися на 26%.

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На початку року федеральний уряд оцінював кількість учасників програм Obamacare приблизно у 19,2 млн осіб. Аналіз KFF, оприлюднений у травні, засвідчив, що у 2026 році кількість зареєстрованих учасників скоротилася після чотирьох років рекордного зростання.

Субсидії та витрати на медицину

Раніше цього року припинили дію розширені податкові субсидії на страхові внески Obamacare: республіканці не підтримали ініціативу демократів щодо їх продовження. Адміністрація Трампа також запровадила нові бар'єри для реєстрації в програмах, заявляючи про протидію ймовірному масштабному шахрайству.

Прогнозоване підвищення цін на 2027 рік близьке до очікуваного зростання витрат в інших видах медичного страхування: федеральні програми та страхові плани від роботодавців, за наведеними оцінками, можуть подорожчати приблизно на 10%. Опитування KFF цього місяця показало, що шестеро з десяти виборців стурбовані можливістю оплачувати страхування та медичні витрати з власної кишені.

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