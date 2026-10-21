У США ШІ за нічною ЕКГ оцінив серцеві ризики на 10 років — ScienceAlert

Дослідники у США розробили систему штучного інтелекту, що за записом одного відведення електрокардіограми під час сну може оцінювати 10-річний ризик фібриляції передсердь, інсульту, серцевої недостатності та смерті з будь-яких причин. Результати роботи опубліковані в журналі SLEEP, повідомляє ScienceAlert.

Дані трьох медичних центрів

Команда під керівництвом науковців Університету Еморі навчила модель глибокого навчання на даних майже 16 тисяч учасників дослідження сну в Массачусетській загальній лікарні в Бостоні. Під час дослідження в них реєстрували електричну активність серця за допомогою ЕКГ.

Потім систему перевірили на двох незалежних наборах даних: майже 10 тисячах пацієнтів лікарні Університету Еморі та 13 тисячах пацієнтів медичного центру Beth Israel Deaconess у Бостоні. Модель розподіляла учасників за рівнями довгострокового серцево-судинного ризику.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати прогнозування

Після врахування звичайних чинників ризику та характеристик сну підвищення оцінки моделі на одне стандартне відхилення пов’язували зі збільшенням ризику фібриляції передсердь на 103–172%, інсульту — на 19–40%, серцевої недостатності — на 69–133%, а смерті з будь-яких причин — на 65–82%. Лише в одній групі виявили статистично значуще підвищення ризику майбутнього інфаркту міокарда.

Автори зазначили, що додавання показника моделі до наявних систем оцінки ризиків покращило прогнозування фібриляції передсердь на величину до 6%, серцевої недостатності — до 9%, а смертності — до 7%. Зміни серцевого ритму й електричної провідності під час найлегшої стадії сну, коли нервова система швидко змінює активність, можуть бути особливо показовими для оцінювання майбутніх ризиків.

Науковці припускають, що після подальшої перевірки цей підхід можна буде інтегрувати в дослідження сну як інструмент раннього виявлення людей із підвищеним ризиком несприятливих серцево-судинних наслідків.

Читай нас у