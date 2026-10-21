У США консорціум під керівництвом Michigan Medicine отримав схвалення на федеральне фінансування обсягом до 52 млн доларів для багатоцентрового дослідження вірусних інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей раннього віку. Як повідомляє News-Medical, науковці з'ясовуватимуть, чому частина дітей повністю одужує після таких інфекцій, тоді як в інших розвивається тяжкий перебіг хвороби або тривалі проблеми з диханням, зокрема астма.

Учасників спостерігатимуть до п'яти років

До дослідження планують залучити 1 500 дітей віком від народження до 24 місяців, яких госпіталізували з вірусними інфекціями нижніх дихальних шляхів. Йдеться, зокрема, про бронхіоліт, пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром у дітей.

За учасниками стежитимуть щонайменше до віку чотирьох-п'яти років. Програма передбачає клінічні оцінки, перевірку функції легень, візуалізаційні дослідження, вимірювання впливу чинників довкілля, моніторинг фізичної активності й сну, а також молекулярні аналізи.

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Досліджуватимуть імунітет, віруси та довкілля

Дослідники оцінюватимуть біологічні особливості дітей та їхню імунну відповідь, характеристики вірусу-збудника, мікробіом дихальних шляхів, а також вплив забруднення повітря й тютюнового диму. Мета роботи — встановити поєднання чинників, пов'язаних із відновленням функції легень або ризиком тривалих проблем із диханням.

Національний інститут серця, легень і крові США схвалив фінансування першого року проєкту Systematic Phenotyping and Endotyping in Viral Infections in the Young Lung, скорочено SPIN VINYL. Дослідження проводитимуть у десяти лікарнях США, а Michigan Medicine виконуватиме функції клінічного координаційного центру.

Консорціум також планує застосовувати статистичні методи, інформатику, машинне навчання та штучний інтелект для виявлення закономірностей різного перебігу хвороб. Дослідники сподіваються, що результати допоможуть визначати дітей із вищим ризиком несприятливих наслідків, зокрема народжених передчасно або з вродженими вадами серця.

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