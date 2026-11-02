У США спека пов’язана зі зростанням госпіталізацій після зупинки серця — News-Medical

У США дні з температурою понад 90 градусів за Фаренгейтом були пов’язані зі зростанням кількості госпіталізацій до відділень інтенсивної терапії після зупинки серця поза лікарнею. Такі попередні результати дослідження, яке представлять на симпозіумі Американської асоціації серця в Чикаго 7–8 листопада 2026 року, повідомляє News-Medical.

Дані десяти систем охорони здоров’я

Дослідники проаналізували дані десяти американських систем охорони здоров’я, що входять до консорціуму Common Longitudinal ICU Format Consortium. Вони зіставили щоденні температури поблизу лікарень із кількістю пацієнтів, яких після позалікарняної зупинки серця доправляли до реанімації, а також врахували вологість повітря та його забруднення.

У 2018–2024 роках до відділень інтенсивної терапії госпіталізували понад 11 тисяч таких пацієнтів. Близько половини випадків припали на теплі сезони, а 270 госпіталізацій сталися в періоди екстремальної спеки — за температури вище 90 градусів за Фаренгейтом.

Найбільше зростання за 98 градусів

За денної температури від 91 градуса за Фаренгейтом добова частота госпіталізацій до реанімації зростала на 45% порівняно з днями, коли максимальна температура становила 85 градусів. За 93 градусів зростання сягало 65%, а за 98 градусів — 102%.

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Серед людей віком від 65 років частота госпіталізацій після зупинки серця була на 48% вищою за температури 90 градусів порівняно з 67 градусами. Для жінок у дні екстремальної спеки показник був вищим на 33%. За температури 98 градусів у десяти системах охорони здоров’я фіксували приблизно на 1,5 додаткової госпіталізації до реанімації на день порівняно з днями із медіанною температурою 67 градусів.

Виживаність не відрізнялася

Пацієнтам, госпіталізованим у дні з температурою від 90 градусів, частіше були потрібні заходи для лікування низького артеріального тиску, а згодом — безперервний діаліз через порушення роботи нирок. У них також виявляли ознаки порушення кровообігу та метаболічного стресу.

Водночас дослідники не зафіксували суттєвих відмінностей у виживаності, смертності в лікарні чи статусі пацієнтів під час виписки залежно від температури в день госпіталізації. Автори наголосили, що висновки є попередніми: тези конференції не проходили рецензування, а результати потребують публікації в науковому журналі.

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