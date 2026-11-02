У США створили підхід, що зменшив ураження нирок у мишей із вовчаком — News-Medical

Дослідники Каліфорнійського університету в Ріверсайді та City of Hope у США розробили доклінічний підхід до лікування системного червоного вовчака. Він спрямований на порушення балансу форм рецептора гормону пролактину в імунних клітинах, пов’язаних із хворобою. Як повідомляє News-Medical, під час дослідів на людських клітинах і мишачих моделях цей метод знижував рівень запальних молекул і кількість патологічних імунних клітин, зберігаючи їхні нормальні відповідники.

Дві форми рецептора

Пролактин діє як сигнальна молекула в багатьох тканинах організму. Його рецептор існує у двох основних формах — довгій і короткій. Обидві можуть зв’язувати гормон поза клітиною, однак запускають різні внутрішньоклітинні сигнали.

За словами професорки біомедичних наук Каліфорнійського університету в Ріверсайді Амеае Вокер, в імунних клітинах пацієнтів із вовчаком співвідношення зміщується на користь довгої форми рецептора. Вона уточнила, що ця форма не є мутантною, однак її експресія та співвідношення з короткою формою є аномальними в патогенних імунних клітинах при вовчаку.

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Синтетичні послідовності ДНК

Команда створила олігомери, що модулюють сплайсинг, — короткі синтетичні послідовності ДНК. Вони впливають на обробку матричної РНК рецептора та перешкоджають утворенню його довгої форми. Водночас клітини можуть і надалі виробляти короткі форми рецептора, важливі для здорових тканин, зокрема мозку й печінки.

Науковці зазначають, що антитіла й антагоністи не здатні розрізняти ці ізоформи рецептора, оскільки їхні позаклітинні ділянки ідентичні. У мишачих моделях новий підхід зменшував ураження нирок — одного з поширених і потенційно тяжких проявів вовчака.

Роботу опублікували в журналі Experimental & Molecular Medicine. Співавторка дослідження, доцентка системної біології City of Hope Срівідья Свамінатан наголосила, що результати залишаються доклінічними: перед оцінюванням методу в пацієнтів потрібні подальша валідація, випробування, виробництво за належними стандартами та регуляторний розгляд.

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