У США травми дітей на електровелосипедах зростали на 33% щокварталу — News-Medical

У США показник травм серед дітей і підлітків, пов’язаних з електровелосипедами, із січня 2023 року до кінця березня 2026 року зростав на 33% щокварталу. Травми на електросамокатах за цей самий період зростали на 15% щокварталу. Про це повідомило News-Medical з посиланням на дослідження за участю Stanford Medicine, опубліковане в JAMA.

Дані шести дитячих лікарень

Науковці проаналізували медичні записи 13 307 пацієнтів віком до 18 років, які отримували допомогу через травми на електровелосипедах, немоторизованих велосипедах, електросамокатах, звичайних самокатах і скейтбордах. Дані зібрали у шести великих дитячих лікарнях США через мережу PEDSNet.

Показники травматизму зростали для всіх досліджених видів транспорту, однак найпомітнішу динаміку зафіксували для електровелосипедів та електросамокатів. Важкі травми мали 8% пацієнтів, травмованих на електровелосипедах, проти 4% серед постраждалих на немоторизованих велосипедах. Для електросамокатів цей показник становив 5%, а для звичайних самокатів — 2%.

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Травми головного мозку та госпіталізації

Травми головного мозку зафіксували у 10% постраждалих на електровелосипедах і у 9% — на електросамокатах. Для немоторизованих велосипедів та самокатів відповідні показники становили 5% і 4%. Госпіталізації потребували 17% дітей і підлітків, які травмувалися на електровелосипедах.

До важких травм у дослідженні віднесли випадки, що потребували лікування у відділенні інтенсивної терапії, значні неврологічні, судинні, грудні, черевні, тазові або шийні ушкодження, травматичні ампутації, тяжкі травми від здавлення та переломи, для лікування яких була потрібна операція.

Приблизно чверть травм на електровелосипедах і майже половина травм на електросамокатах сталися з дітьми молодшими за 12 років. Дослідники пропонують запроваджувати вікові обмеження для користування моторизованим транспортом і обмежувати швидкість електровелосипедів. Також вони наголошують на потребі належних захисних шоломів і дотримання правил дорожнього руху.

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