У США в 2010–2025 роках закрилися 432 лікарні — News-Medical

У США впродовж 2010–2025 років закрилися 432 лікарні, тоді як відкрилися 216. Чисте скорочення становило 216 медзакладів і понад 24 тисячі лікарняних ліжок, свідчить дослідження під керівництвом Гарвардської школи громадського здоров’я, про яке повідомляє News-Medical.

Закриття зростали, відкриття скорочувалися

Автори проаналізували дані щорічного опитування Американської асоціації лікарень, щоб оцінити відкриття та закриття медзакладів за 2010–2025 роки. За їхніми підрахунками, кількість закриттів лікарень щороку зростала на 4%, водночас кількість відкриттів зменшувалася на 3% на рік.

Дослідники не виявили статистично значущої різниці між темпами закриття лікарень у сільській та міській місцевості. Результати мають опублікувати 8 жовтня у форматі дослідницького листа в журналі JAMA.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Уразливі громади під більшим ризиком

Серед лікарень, що закривалися частіше, були невеликі комерційні заклади, лікарні, які виконують функції соціальної мережі безпеки, а також медзаклади в округах із найвищим рівнем соціальної вразливості — як у містах, так і в сільській місцевості. Водночас лікарні, що виконують такі функції, і заклади, які обслуговують велику кількість пацієнтів Medicaid, відкривалися рідко.

Автор для листування Томас Цай, доцент кафедри політики та менеджменту в охороні здоров’я і співдиректор Лабораторії якості та результатів медичної допомоги, зазначив, що проблему закриття лікарень не варто розглядати винятково як сільську. За його словами, дані вказують на загальнонаціональний характер проблеми та потребу захищати доступ до лікарняної допомоги для соціально вразливих громад незалежно від їхнього розташування.

Читай нас у