У США виділили рутаміцин B, активний проти Naegleria fowleri — News-Medical

Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Дієго у США виділили з морської бактерії сполуку рутаміцин B, що продемонструвала активність проти кількох клінічних штамів амеби Naegleria fowleri. Як повідомляє News-Medical, речовина досягала повної активності протягом чотирьох годин, тоді як амфотерицину B — препарату, який вважають стандартом лікування, — для цього потрібно 16 годин.

Первинний амебний менінгоенцефаліт

Naegleria fowleri спричиняє первинний амебний менінгоенцефаліт — паразитарне захворювання, яке швидко руйнує тканини мозку. За даними дослідників, летальність при цій інфекції перевищує 97%. Хвороба розвивається швидко, тому на початок лікування пацієнти часто мають лише кілька днів.

Рутаміцин B виявляв активність за низьких концентрацій. Дослідники також повідомили, що сполука була у 200–300 разів згубнішою для паразита, ніж для людських клітин. Її дія пов’язана з пригніченням ферменту, який амеба використовує для вироблення енергії.

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Подальші дослідження

У комбінації з амфотерицином B рутаміцин B дав змогу досягти такого самого результату із застосуванням лише 3–10% від початкової дози цієї сполуки. Автори вважають, що структурні властивості рутаміцину B роблять його кандидатом для подальшої фармакологічної оптимізації.

Команда планує перевірити, чи здатна речовина проходити крізь гематоенцефалічний бар’єр, а також оцінити її ефективність на живих моделях хвороби. Результати дослідження опубліковано в журналі Marine Drugs.

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