У США виявили 16 молекул, пов’язаних зі старінням мозку під час менопаузи — News-Medical

У США дослідники з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, Каліфорнійського університету в Сан-Франциско та інших наукових установ виявили 16 молекул, рівень яких зростає під час менопаузального переходу та пов’язаний зі старінням мозку і ризиком деменції. Результати роботи, опублікованої в журналі Nature Medicine, повідомляє News-Medical.

Зміни у білках крові

Науковці за допомогою протеомних технологій проаналізували тисячі білків у групах жінок до менопаузи, у перименопаузі та після менопаузи. Вони визначили набір білків, що змінюються впродовж цього переходу, зокрема білки, пов’язані із запальними й нейронними процесами, а також молекули, асоційовані з хворобою Альцгеймера.

Ці зміни тісніше корелювали зі стадією менопаузи, ніж із точним віком учасниць, що, за даними дослідників, вказує на роль менопаузального переходу, а не лише старіння. Результати також перевірили на даних понад 2,8 тисячі жінок із UK Biobank: менопауза там теж була пов’язана з молекулярними ознаками прискореного старіння в кількох системах організму.

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Зв’язок із когнітивним здоров’ям

Далі команда проаналізувала чотири незалежні когорти, які загалом охопили майже 12 тисяч старших жінок. Вищі рівні білків, пов’язаних із ризиком, асоціювалися з гіршими когнітивними показниками. У найбільшій когорті цей молекулярний профіль також був пов’язаний із дещо вищим ризиком розвитку деменції Альцгеймера протягом наступних 16 років.

Автори наголошують, що результати не означають, ніби менопауза спричиняє хворобу Альцгеймера. Клінічне значення окремих змін білків у середньому віці поки залишається невизначеним. Дослідники планують тривало спостерігати за тими самими жінками під час менопаузального переходу, щоб з’ясувати, як одночасно змінюються гормони, білки, симптоми та здоров’я мозку.

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