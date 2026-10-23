У США виявили різні клітинні шляхи дії псилоцибіну на синапси й поведінку — News-Medical

У США дослідники Каліфорнійського університету в Санта-Крузі встановили на мишах, що псилоцибін швидко прискорює утворення й дозрівання нових нейронних зв’язків, водночас сприяючи усуненню частини наявних. Роботу опублікували 15 жовтня в журналі Nature Neuroscience, повідомляє News-Medical.

Команда застосувала двофотонну мікроскопію, щоб протягом кількох тижнів відстежувати окремі дендритні шипики в мозку живих мишей. Це невеликі вирости нейронів, через які утворюються синапси — контакти між нервовими клітинами. Упродовж 24 годин після введення псилоцибіну вчені зафіксували посилене утворення нових шипиків. Також більша частина нових шипиків швидше набувала зрілої, стабільнішої форми.

Різна реакція після хронічного стресу

У мишей без попереднього стресу псилоцибін тимчасово збільшував утворення нових зв’язків. Протягом наступних трьох тижнів цей показник поступово повертався до базового рівня, а частина старіших синапсів, що існували до введення речовини, зникала.

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Іншу реакцію спостерігали у мишей, яких піддавали моделі непередбачуваного легкого хронічного стресу. У таких тварин псилоцибін викликав більш виражене утворення нових шипиків і водночас стримував надмірну втрату вже наявних зв’язків. На думку старшого автора дослідження Yi Zuo, ці ефекти залежать від початкового стану мозку.

Роль рецепторів 5-HT2A

Окремо дослідники перевірили роль серотонінових рецепторів 5-HT2A у пірамідальних нейронах п’ятого шару кори головного мозку. Коли ці рецептори відновлювали лише в таких клітинах, псилоцибін знову запускав утворення та структурну стабілізацію синапсів. Водночас у мишей не виникала реакція посмикування головою, яку в дослідах на гризунах використовують як поведінковий проксі галюциногенноподібної активності.

Натомість видалення рецепторів 5-HT2A з цих нейронів блокувало структурне зростання синапсів, але не припиняло реакцію посмикування головою. Автори вважають, що результати можуть стати основою для подальших досліджень препаратів, здатних стимулювати нейропластичність із менш вираженими галюциногенними ефектами. Результати отримано на мишах; у статті йдеться про можливе значення для майбутніх досліджень депресії, посттравматичного стресового розладу та інших психіатричних станів.

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