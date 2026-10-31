У США виявили відмінності у зв’язку станів матерів з діагнозами аутизму — The Hill

Дослідники Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету та Медичної школи Kaiser Permanente проаналізували дані 224 353 дітей, народжених у лікарнях Kaiser Permanente у Північній Каліфорнії в 2010–2017 роках. Як повідомляє The Hill, дослідження виявило відмінності у статистичному зв’язку між деякими станами здоров’я матерів під час вагітності та подальшими діагнозами розладу аутистичного спектра у дітей.

Дані дослідження

Діагноз аутизму отримали 2,4% дітей у вибірці. Для порівняння, Центри з контролю та профілактики захворювань США повідомляли про показник 3,2%. У різних расових та етнічних групах частка діагностованих загалом становила від 2% до 3%.

Автори вивчили 25 станів здоров’я матерів. Для чотирьох із них — ожиріння, депресивного епізоду, астми та інших материнських захворювань, що ускладнювали вагітність, — зв’язок із діагнозами аутизму був сильнішим серед дітей білих матерів, ніж серед дітей чорних, латиноамериканських, азійських матерів і матерів із тихоокеанських островів.

Співавторка роботи Магдалена Янецька наголосила, що отримані результати не свідчать про те, що ці стани здоров’я матерів спричиняють аутизм. За її словами, зв’язок можуть пояснювати фактори, пов’язані з такими станами, зокрема генетичні, однак для встановлення причин потрібні подальші дослідження.

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Вплив доступу до медичної допомоги

Дослідники також зазначили, що на результати могли вплинути відмінності в доступі до медичної допомоги, безперервності страхового покриття, клінічному спостереженні та лікуванні. У роботі врахували проблему недостатньої діагностики в окремих групах: зокрема, діти чорних матерів можуть рідше отримувати діагноз навіть за високих показників аутистичних рис у тестах.

Науковий директор Autism Speaks Енді Ши заявив, що немає даних, які б підтверджували різну поширеність аутизму залежно від раси чи етнічного походження. Водночас він визнав існування відмінностей у діагностуванні та зазначив, що такі розриви скорочуються.

Заяви адміністрації США

У квітні 2025 року міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявляв, що адміністрація має встановити причину зростання показників аутизму до вересня того ж року. Після настання цього терміну він і президент Дональд Трамп припустили можливий зв’язок між прийомом ацетамінофену під час вагітності та аутизмом, не надавши нових доказів. Цю заяву розкритикували профільні групи у сфері материнської медицини та захисники прав людей з аутизмом.

За місяць Кеннеді частково пом’якшив свою позицію, заявивши, що наявних даних недостатньо для твердження про однозначний причинний зв’язок. Автори нового дослідження зазначили, що їхня робота не підтверджує і не заперечує впливу генетичних або негенетичних чинників, оскільки не встановлює, що саме зумовило виявлені відмінності.

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