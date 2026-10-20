У США виявили зв’язок тривожності й депресії з когнітивним туманом — News-Medical

Дослідники Пенсильванського державного університету в США виявили, що вираженіші симптоми тривожності та депресії пов’язані з частішими скаргами на проблеми з пам’яттю, увагою та концентрацією під час вагітності й після пологів. Про результати роботи, опублікованої у журналі Psychology & Health, повідомляє News-Medical.

Так званий когнітивний туман вагітності, або «baby brain», не є медичним діагнозом. Цим поняттям описують забудькуватість, зниження концентрації та труднощі з пригадуванням інформації, які можуть відчувати вагітні та молоді матері.

Як проводили дослідження

До дослідження залучили 56 жінок із центральної частини Пенсильванії, які на початку опитування перебували приблизно на 30-му тижні вагітності. Через шість тижнів після пологів ті самі анкети повторно заповнили 46 учасниць.

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Жінки відповідали на запитання про фізичну активність, симптоми тривожності та депресії, а також труднощі з пам’яттю, увагою і мовленням. Рівень активності оцінювали за рекомендаціями Американського коледжу акушерів і гінекологів: щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень. Середній вік учасниць становив 30 років; у вибірці було більше білих жінок і жінок із вищою освітою, ніж у загальній популяції.

Роль фізичної активності

У середньому учасниці, які більше рухалися, не повідомляли про статистично значуще менший рівень когнітивного туману. Водночас серед жінок із вираженішими симптомами депресії виконання рекомендацій щодо фізичної активності було пов’язане з нижчим рівнем таких скарг.

Для молодих матерів із високим рівнем симптомів тривожності картина виявилася іншою: фізична активність могла бути пов’язана з більшою кількістю когнітивних збоїв. Автори припустили, що для частини тривожних жінок прагнення обов’язково виконати норму вправ може створювати додаткове навантаження. Дослідники наголосили, що вагітним і молодим матерям варто звертатися по підтримку до медичних фахівців, родини та близьких, коли вона потрібна.

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