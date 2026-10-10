У США виявили зв’язок тривожності підлітків зі змінами мозкової мережі — News-Medical

Дослідники Бостонської дитячої лікарні у США виявили зв’язок між тривожністю у підлітків і змінами в мозковій мережі, що охоплює мозочок, мигдалеподібне тіло й таламус. Ці особливості були помітні вже у дітей віком 11–12 років, повідомляє News-Medical.

Аналіз даних майже 3 500 учасників

Науковці проаналізували дані майже 3 500 учасників американського довгострокового дослідження Adolescent Brain Cognitive Development, присвяченого розвитку мозку та здоров’ю дітей. Команду очолювала Катерина Стамуліс, головна дослідниця Лабораторії обчислювальної нейронауки Бостонської дитячої лікарні.

Дослідження, опубліковане в журналі Imaging Neuroscience, зосереджувалося на тривожності, зокрема генералізованому та соціальному тривожних розладах. Автори оцінювали характеристики структур мозку, організацію мозкових мереж і зв’язок цих показників із проявами тривожності.

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Мережа мозочка, мигдалеподібного тіла й таламуса

У молоді з тривожністю науковці виявили змінену організацію мережі, до якої входять мозочок, мигдалеподібне тіло й таламус. Змінена організація та слабші зв’язки в цій мережі асоціювалися з вищим рівнем тривожності й більшою ймовірністю пов’язаних розладів.

Водночас ефективність і стійкість інших мозкових мереж, за висновками авторів, були пов’язані із захистом від соціального та/або генералізованого тривожного розладу. Дослідники також виявили структурні зміни, пов’язані з тривожністю, та їхній зв’язок зі слабшою здатністю сприймати, обробляти й поєднувати інформацію про просторове розташування об’єктів і співвідношення між формами.

Така здатність потрібна для повсякденних завдань, зокрема орієнтування в просторі, керування автомобілем, складання меблів або зав’язування шнурків. Автори вважають, що визначені мозкові мережі надалі можуть стати мішенями для персоналізованих підходів у психіатричній допомозі молоді.

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