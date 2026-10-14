У США випробували генну терапію проти гідроцефалії на тваринах — News-Medical

Дослідники Медичного коледжу Університету Цинциннаті у США представили доклінічне дослідження експериментальної генної терапії для лікування гідроцефалії. Терапію на основі аденоасоційованого вірусу (AAV) випробували на дорослих тваринних моделях: вона запобігала проникненню надлишкової рідини в тканину мозку поза шлуночками, повідомляє News-Medical.

Як працює підхід

Гідроцефалія виникає через накопичення надлишку спинномозкової рідини, що підвищує тиск на мозок і може спричинити неврологічні порушення. Нині основним способом лікування є операція зі встановлення шунта для відведення рідини, однак такі системи можуть виходити з ладу.

Новий підхід спрямований на клітини судинного сплетення, які виробляють спинномозкову рідину. Дослідники використали модифікований AAV для доставлення генетичного матеріалу в клітини. За даними авторів, терапія уражала потрібні типи клітин, зменшувала вироблення спинномозкової рідини та її поширення в мозковій тканині. У перспективі її можуть вводити менш інвазивним способом, зокрема через уже встановлений шунт.

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Результати та наступні кроки

Команди Університету Цинциннаті та Каліфорнійського університету в Девісі індукували гідроцефалію у дорослих тварин, після чого застосували експериментальну терапію. Засліплений аналіз МРТ-даних підтвердив, що після лікування у тварин було значно менше рідини в мозкових тканинах.

Водночас автори зафіксували помірне зниження нейрогенезу після народження в гіпокампі за умов зменшення вироблення спинномозкової рідини. Наступним етапом мають стати дослідження на більших тваринних моделях і людських тканинах, а згодом, за задумом дослідників, — клінічні випробування за участю людей. Результати опубліковано у журналі Fluids and Barriers of the CNS.

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