У США вищий показник сірчаного мікробного раціону пов’язали з раком легень — News-Medical

У США аналіз даних 95 612 дорослих виявив зв’язок між вищим показником так званого сірчаного мікробного раціону та підвищеним ризиком виникнення раку легень і смерті від нього. Як повідомляє News-Medical, дослідження провели на основі даних американського випробування PLCO, а результати опублікували в журналі Nutrition Journal.

Що показали дані

Дослідники розрахували показник сірчаного мікробного раціону за відповідями на анкету про харчування зі 124 пунктів. Це непряма оцінка харчового патерну, який пов’язують із кишковими бактеріями, здатними метаболізувати сірковмісні речовини. Безпосередньо склад кишкового мікробіому, рівень сірчаних метаболітів або сірководню в учасників не вимірювали.

Учасники з найвищими показниками частіше споживали червоне й перероблене м’ясо, картоплю фрі та жирні молочні продукти. Водночас вони рідше їли фрукти, жовті овочі та цільнозернові продукти. Порівняно з групою з найнижчим показником, у групі з найвищим після врахування інших чинників оцінений ризик розвитку раку легень був на 23% вищим, а ризик смерті від раку легень — на 19% вищим.

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Обмеження дослідження

Під час спостереження до грудня 2009 року зафіксували 1 561 випадок раку легень. Дані про смертність збирали до грудня 2018 року, за цей час зареєстрували 2 109 смертей від хвороби. Довший період моніторингу смертності пояснює, чому кількість таких смертей перевищила кількість зафіксованих випадків захворювання.

Зв’язок зі смертністю був виразнішим серед учасників, які мали понад 20 пачко-років куріння. В аналізі гістологічних підтипів вищий показник раціону найсильніше пов’язували з плоскоклітинним і дрібноклітинним раком; для аденокарциноми статистично значущої асоціації не встановили. Автори зазначили, що ці результати для окремих підгруп є попередніми.

Після додаткового врахування загальної якості харчування зв’язки послабшали та втратили статистичну значущість. Схоже послаблення спостерігали в аналізі конкуруючих причин смерті. Оскільки дослідження було спостережним, воно не встановлює причинно-наслідкового зв’язку; крім того, вплив куріння могли врахувати не повністю.

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