У США встановили механізм виходу астровірусу з клітин кишківника — News-Medical

Дослідники Каліфорнійського університету в Санта-Крузі, США, встановили, що астровірус може виходити з келихоподібних клітин кишківника та поширюватися завдяки виділенню слизу, не руйнуючи інфіковані клітини. Про результати роботи, опублікованої в журналі PLOS Pathogens, повідомляє News-Medical.

Вірус використовує слиз

Астровіруси є одноланцюговими РНК-вірусами, які інфікують птахів і ссавців. У людей вони спричиняють діарею, зокрема серед дітей. Раніше лабораторія Валері Кортез виявила, що астровірус уражає келихоподібні клітини кишківника.

Ці клітини утворюють тонкий слизовий шар, який ізолює стінку кишківника та перешкоджає проникненню мікроорганізмів, патогенів і речовин із травного тракту в організм. Нове дослідження показало, що вірус використовує секрецію слизу як шлях для завершення циклу реплікації та вивільнення вірусних частинок.

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Досліди на клітинних моделях

Команда застосувала клітинні моделі мишей і людини, щоб перевірити, чи може слиз бути шляхом виходу астровірусу з келихоподібних клітин. Коли науковці блокували секрецію слизу, рівень вивільнення вірусу знижувався. Натомість стимулювання секреції супроводжувалося збільшенням рівня вірусу.

За словами Кортез, до цієї роботи шлях виходу астровірусів із клітини був менш зрозумілим, ніж у випадку норовірусів і ротавірусів. Дослідники припускають, що перебування у слизу може допомагати вірусу уникати виявлення або полегшувати проникнення в нові клітини. Автори зазначають, що розуміння такої взаємодії між вірусом і клітиною може допомогти у пошуку підходів для стримування поширення астровірусу.

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