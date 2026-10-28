У США вживання нікотинових пакетиків зросло з 3% до 10,2% — News-Medical

У США частка дорослих споживачів тютюнових виробів, які нині вживають нікотинові пакетики, зросла з 3% у 2021 році до 10,2% у 2024-му. Частка людей, які хоча б раз користувалися цим продуктом, за той самий період підвищилася з 16,4% до 31,1%, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження Університету Цинциннаті.

Дані національного опитування

Науковці провели повторний поперечний аналіз результатів опитувань YouGov за 2021 і 2024 роки. До вибірки увійшли дорослі споживачі тютюнових виробів, репрезентативні для цієї групи у США. Результати роботи опублікували в науковому журналі Addiction.

Нікотинові пакетики містять порошок із нікотином, ароматизаторами та іншими інгредієнтами. Їх розміщують між яснами та верхньою або нижньою губою, після чого нікотин вивільняється зі слиною та всмоктується через ясна й слизову оболонку рота.

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Хто частіше користується пакетиками

У 2024 році вживання нікотинових пакетиків було поширенішим серед чоловіків, людей віком від 21 до 45 років і тих, хто на той час уже вживав тютюнові вироби. Найвищі показники зафіксували серед користувачів бездимного тютюну. На думку дослідників, це може свідчити, що частина людей використовує пакетики паралельно з іншими тютюновими продуктами.

Керівниця дослідження, професорка Школи соціальних служб Університету Цинциннаті Ешлі Меріанос зазначила, що продукт, який раніше вважали нішевим, стає більш поширеним серед дорослих споживачів тютюну у США. Вона наголосила, що довгострокові наслідки для здоров’я та потенціал формування залежності від нікотинових пакетиків ще потребують вивчення.

Автори також закликали продовжувати моніторинг нових нікотинових продуктів, щоб відстежувати їхнє місце в загальному вживанні нікотину та визначати групи з найвищою поширеністю використання.

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