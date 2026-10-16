У США зафіксували 4410 випадків кору від початку року — Al Jazeera

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) зафіксували 4 410 випадків кору від початку 2026 року — на 330 більше, ніж тижнем раніше. Через найбільший у країні спалах CDC направив фахівця до Пенсильванії, повідомляє Al Jazeera.

За даними CDC, цього року в країні зареєстрували 451 госпіталізацію, пов’язану з кором. На дітей та підлітків віком від п’яти до 19 років припадає 42% усіх випадків, на людей віком від 20 років — 41%. Ще 17% випадків зафіксували серед дітей до п’яти років.

Найбільший спалах у Пенсильванії

У Пенсильванії станом на середу виявили 1 222 випадки кору в 42 округах. Від 9 жовтня кількість випадків зросла на 86. Спалах призвів до 225 госпіталізацій і п’яти підтверджених смертей, пов’язаних із кором. Посадовці штату також розслідують повідомлення про шосту смерть.

Фахівець зі Служби епідеміологічної розвідки CDC працюватиме разом із посадовцями сфери охорони здоров’я штату. Його направили після запиту Пенсильванії про федеральну допомогу, відомого як Epi-Aid.

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Вакцинація та надзвичайна ситуація

Влада Пенсильванії розширила вакцинацію у громадах, яких торкнувся спалах. Від його початку наприкінці квітня працівники медичних центрів штату ввели понад 5 900 доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи у 202 тимчасових пунктах щеплення.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул 5 жовтня оголосила режим надзвичайної ситуації у штаті через зростання кількості випадків кору в сусідній Пенсильванії. Він діятиме до 4 листопада та розширює коло медичних працівників, уповноважених вводити вакцини, а також надає медсестрам більше можливостей призначати тестування на кір.

Охоплення вакцинацією від кору серед американських дітей у дитячих садках знизилося з 95,2% у 2019–2020 навчальному році до 92,4% у 2025–2026 роках. CDC оцінює, що близько 280 тисяч таких дітей перебувають у групі ризику через прогалини в охопленні вакцинацією.

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