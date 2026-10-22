У США запускають платформу випробувань для профілактики Альцгеймера — News-Medical

У США запускають національну платформу клінічних випробувань, покликану прискорити пошук методів профілактики або сповільнення хвороби Альцгеймера. Проєкт розрахований на чотири роки та отримає федеральне фінансування обсягом до 41 млн доларів. Як повідомляє News-Medical, ініціативу фінансує Агентство передових дослідницьких проєктів у сфері охорони здоров’я США ARPA-H.

Платформу очолить McCance Center for Brain Health у складі Mass General Brigham. До співпраці долучиться Університет Каліфорнії в Сан-Дієго та його консорціум Alzheimer’s Disease Cooperative Study, який координуватиме клінічні центри й уніфікуватиме протоколи досліджень, збір даних та роботу зі зразками крові.

Кілька схем лікування в одному дослідженні

Платформений формат дасть змогу перевіряти кілька потенційних схем лікування в межах спільної інфраструктури, а не запускати окреме випробування для кожної терапії. Дослідники планують оцінити від п’яти до десяти схем, відмовляючись від підходів без достатніх перспектив та просуваючи перспективніші варіанти до масштабніших досліджень.

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На початковому етапі вивчатимуть поєднання природних продуктів, препаратів, уже схвалених Управлінням з контролю за продуктами й ліками США для інших потреб, а також комбінації, відібрані із застосуванням штучного інтелекту. Для пріоритизації кандидатів використовуватимуть лабораторні дані, наявну інформацію про безпеку та інші докази.

Відбір учасників за аналізами крові

До випробувань залучатимуть людей без когнітивних порушень або з легкими порушеннями, у яких біомаркери вказують на ранні зміни, пов’язані з хворобою Альцгеймера. Основним маркером стане p-tau217 — форма білка тау, яку можна виміряти в крові та яка пов’язана зі змінами в мозку, характерними для цього захворювання.

Також команда аналізуватиме інші показники крові, пов’язані з амілоїдними бляшками, запаленням і ушкодженням нервових клітин. Проєкт має охопити до 20 клінічних центрів. До завершення чотирирічної програми дослідники розраховують отримати дані щодо біомаркерів і безпеки для п’яти-десяти схем лікування та визначити кандидатів для підтверджувальних випробувань.

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