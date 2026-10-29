У США завершення надбавок SNAP пов’язали з жорстоким поводженням із дітьми — News-Medical

У США припинення екстрених надбавок у межах програми продовольчої допомоги SNAP пов’язали зі зростанням кількості підтверджених випадків жорстокого поводження з дітьми. Про результати дослідження, опублікованого в American Journal of Preventive Medicine, повідомило News-Medical.

Аналіз даних 1 153 округів

Науковці проаналізували дані служб захисту дітей у 1 153 округах США за період із січня 2021 року до лютого 2022 року. Вони використали дані Національної системи даних про жорстоке поводження з дітьми та бездоглядність NCANDS, яка містить відомості про розслідування таких випадків і послуги служб захисту дітей, про які повідомляють штати.

У цей період десять штатів — Арканзас, Флорида, Айдахо, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота та Теннессі — у різний час припинили розширені екстрені надбавки SNAP. Це дало змогу порівняти зміни показників в округах цих штатів із округами штатів, де виплати ще тривали.

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Зростання підтверджених випадків

Дослідники виявили зв’язок між завершенням надбавок і збільшенням загальної кількості підтверджених випадків жорстокого поводження з дітьми. Окремо зросли показники занедбання дітей та фізичного насильства. Водночас загальна кількість повідомлень про можливе жорстоке поводження істотно не збільшилася.

Керівник дослідження Лівей Чжан зі Школи соціальної роботи Університету Джорджії зазначив, що зростання підтверджених випадків проявлялося поступово після припинення надбавок. На думку авторів, наслідки втрати додаткової продовольчої допомоги могли накопичуватися, коли сім’ї зазнавали тривалого фінансового тиску.

Міністерство сільського господарства США дозволило штатам надавати екстрені надбавки SNAP на початку пандемії COVID-19. Штати припиняли ці виплати в різні періоди між 2021 і 2023 роками. Аналіз завершився в лютому 2022 року — до того, як наступна група штатів почала скасовувати надбавки з березня по серпень 2022 року.

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