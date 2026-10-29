У стоках 10 лікарень Швеції виявили відбір стійких бактерій — News-Medical

Дослідники Гетеборзького університету встановили, що стічні води десяти лікарень у восьми містах Швеції сприяли відбору бактерій, стійких до антибіотиків. У каналізаційних системах лікарень антибіотики, які виділяють пацієнти, створювали перевагу для таких бактерій, повідомляє News-Medical.

Порівняли лікарняні та муніципальні стоки

Науковці проаналізували каналізаційні системи й стічні води лікарень, а також відповідних муніципальних очисних споруд. Після контакту зі стоками всіх десяти лікарень дослідники зафіксували відбір антибіотикорезистентних бактерій. Водночас у стічних водах відповідних муніципальних очисних споруд такого ефекту не виявили.

Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications. Автори зазначили, що сучасне очищення на муніципальних об'єктах може зменшувати подальше поширення антибіотиків та інших фармацевтичних речовин. Однак воно не здатне запобігти відбору стійких бактерій, який уже відбувся в лікарняній каналізації.

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Ципрофлоксацин і цефотаксим

Щоб визначити препарати, які забезпечують перевагу стійким бактеріям, дослідники зробили чутливий штам кишкової палички Escherichia coli стійким до фторхінолонів і антибіотиків, подібних за дією до пеніциліну. Після цього він міг добре рости у лікарняних стоках, де раніше не міг рости так само успішно.

Ключовим чинником відбору вчені назвали ципрофлоксацин — антибіотик із групи фторхінолонів, який часто призначають, зокрема, при інфекціях сечовивідних шляхів. Свій внесок також робив цефотаксим, який, за даними дослідників, застосовують лише в лікарнях. Висновки підтвердили хімічним аналізом і дослідженнями реакцій бактеріальних клітин.

Стійкі E. coli частіше виявляли у біоплівках усередині лікарняних каналізаційних труб, ніж у самих стічних водах. Дослідницька група працює над простим цільовим методом очищення, який має зменшити тиск відбору в каналізаційних системах лікарень.

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