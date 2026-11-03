У світі 2,7 млн дітей і підлітків жили з інсультом — News-Medical

У 2021 році у світі близько 2,7 млн дітей і підлітків жили з дитячим інсультом. Водночас кількість років здорового життя, втрачених через дитячий інсульт, знизилася приблизно з 5,9 млн у 1990 році до 2,4 млн у 2021-му, а кількість смертей становила близько 24 700, повідомляє News-Medical.

Геморагічний інсульт має найтяжчі наслідки

Дослідники з Дитячої лікарні Чунцінського медичного університету, Національного клінічного дослідницького центру здоров’я та розладів у дітей і Армійського медичного університету проаналізували модельні оцінки Global Burden of Disease за 1990–2021 роки для 204 країн і територій. Роботу опублікували в журналі Pediatric Discovery 31 грудня 2025 року.

Ішемічні інсульти становили 58,6% усіх випадків, геморагічні — 41,4%. Водночас геморагічні інсульти були пов’язані з 78,3% усіх втрачених років здорового життя та 85,9% смертей від інсульту серед дітей. Автори враховували внутрішньомозкові та субарахноїдальні крововиливи як форми геморагічного інсульту.

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Зростання серед підлітків і нерівність між регіонами

Кількість нових випадків серед дітей і підлітків віком 10–19 років зросла приблизно зі 144 300 у 1990 році до 152 500 у 2021-му. Захворюваність збільшувалася з віком і досягала максимуму в групі 15–19 років. У хлопців частіше фіксували геморагічний інсульт, у дівчат — ішемічний.

Найвищий стандартизований за віком тягар інсульту припадав на регіони з низьким соціально-демографічним індексом. Там кількість випадків геморагічного інсульту зросла орієнтовно зі 146 600 до 267 200. Найбільше зростання поширеності зафіксували у Західній Африці на південь від Сахари, тоді як найбільше скорочення — у Східній Азії. Найбільше людей із дитячим інсультом було в Китаї — близько 350 200, а Індія мала найбільшу кількість нових випадків і втрачених років здорового життя.

Автори наголосили на потребі поліпшити раннє розпізнавання інсульту, доступ до візуалізаційної діагностики, нейрохірургічної допомоги та реабілітації, особливо в регіонах з обмеженими ресурсами.

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