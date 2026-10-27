У Тайнані відкриють 14-й центр невідкладної допомоги — Taipei Times

У Тайнані на Тайвані в неділю має запрацювати 14-й у країні центр невідкладної допомоги. Його відкриють у жіночій та дитячій лікарні Da-an, повідомляє Taipei Times з посиланням на міністра охорони здоров’я та соціального забезпечення Ши Чжун-ляна.

Новий центр у Тайнані

Міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення Тайваню у листопаді минулого року запустило пілотну програму з 13 центрами невідкладної допомоги у шести спеціальних муніципалітетах. Вони надають допомогу пацієнтам із легкими захворюваннями та травмами у вихідні й святкові дні, щоб зменшити навантаження на переповнені відділення екстреної допомоги.

За словами Ши Чжун-ляна, у центрі при лікарні Yongchuan у Тайнані в середньому приймали понад 100 пацієнтів. Через це міське управління охорони здоров’я запропонувало відкрити ще один заклад.

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Міністр також повідомив, що близько 75% клінік працювали, а деякі лікарні відновили амбулаторний прийом, що допомогло зменшити переповненість відділень екстреної допомоги. Під час тривалих вихідних до кінця року до консультаційних, сестринських і фармацевтичних послуг у клініках та амбулаторних і екстрених відділеннях лікарень додаватимуть 50% надбавки. Вісімдесят відсотків цієї надбавки мають спрямовувати черговому персоналу.

Плани для Тайбея

Департамент охорони здоров’я Тайбея також готує центр невідкладної допомоги біля Національної університетської лікарні Тайваню, на ринку Хуашань. Влада сподівається відкрити його до святкування Місячного нового року наступного року.

Дані Національної адміністрації медичного страхування показують, що з липня до 18 жовтня 46% звернень до 13 центрів були пов’язані з гарячкою та респіраторними інфекціями. Ще 13% пацієнтів зверталися через незначні рани, а 9% — через шлунково-кишковий дискомфорт.

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