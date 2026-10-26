У Тасманії розслідують другу смерть, пов’язану із затримкою швидкої — ABC News Australia

В австралійському штаті Тасманія департамент охорони здоров’я розслідує другу за місяць смерть пацієнта, пов’язану із затримкою прибуття бригади швидкої допомоги. У містечку Зіган на західному узбережжі чоловік поскаржився на біль у грудях і утруднене дихання. Його виклик класифікували як випадок пріоритету 1, що потребує негайної допомоги, повідомляє ABC News.

Швидка прибула через 78 хвилин

Місцева станція швидкої у Зігані того дня не була укомплектована через незакриту відпустку працівника. Парамедики із сусідніх Квінстауна та Страхана вже обслуговували інші виклики. Бригаду направили з Берні, однак вона прибула через 78 хвилин, коли чоловік уже помер.

Приблизно за два тижні до цього родина в Гобарті двічі телефонувала за номером екстреної допомоги 000 протягом 25 хвилин. Перший виклик оцінили як нетерміновий, але після погіршення стану чоловіка повторний виклик класифікували як пріоритет 1. Водночас на направлення швидкої знадобилося ще 25 хвилин, оскільки вільних бригад не було.

За даними профспілки, автомобілі швидкої або обслуговували інші виклики, або затримувалися біля Королівської лікарні Гобарта через переповнене відділення невідкладної допомоги. Родичі самостійно доправили чоловіка до лікарні, проте він прибув у стані зупинки серця і згодом помер.

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Проблема з незаповненими змінами

Ambulance Tasmania має 51 станцію у штаті. Частину з них повністю обслуговують парамедики, інші частково або повністю залежать від волонтерів. У Зігані зазвичай чергує один парамедик удень, а поза робочим часом він перебуває на виклику за підтримки волонтерів.

Департамент охорони здоров’я заявив, що намагався заповнити вакантну зміну, зокрема за рахунок понаднормової роботи та залучення волонтерів. Влада також намагається найняти більше парамедиків до регіону, однак віддаленість західного узбережжя ускладнює цей процес. У червні секретар департаменту Дейл Вебстер повідомив, що від липня попереднього року незаповненими залишалися близько 11% змін парамедиків.

Лейбористська партія та Зелені закликали уряд не реалізовувати план із пошуку 700 млн доларів заощаджень у бюджеті охорони здоров’я. Прем’єр Тасманії Джеремі Рокліфф заявив, що розслідування двох смертей має виявити проблеми, які необхідно усунути, аби запобігти повторенню таких випадків.

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