У Таунсвіллі на 10 днів зупинили кардіоторакальні операції — ABC News Australia

У Таунсвіллі, Австралія, кардіоторакальні операції призупинили на 10 днів через нестачу персоналу. Підрозділ, що проводить операції на серці й легенях, був тимчасово закритий з 18 до 28 вересня. За цей період п’ятьох пацієнтів, яким була потрібна термінова операція, літаком доправили до Брісбена, повідомляє ABC News.

Скарги профспілки

Профспілка медсестер і акушерок Квінсленду повідомила, що її члени скаржилися на надмірне робоче навантаження. Секретарка організації Сара Біман заявила про суттєві проблеми, пов’язані з імовірно неналежним використанням чергувань за викликом.

За її словами, працівники повідомляли про необґрунтоване навантаження, втрату досвідчених фахівців і ризик професійного вигорання. Профспілка вважає, що тривале надмірне навантаження також позначається на утриманні персоналу у вузькоспеціалізованих підрозділах і регіональних службах кардіологічної допомоги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відповідь лікарні

Представник Townsville Hospital and Health Service підтвердив отримання звернення профспілки та заявив, що заклад працює з нею у межах стандартної процедури взаємодії. У лікарні також повідомили про наявність механізмів для належного контролю втоми персоналу.

За даними лікарні, усі пацієнти, які потребували термінової кардіоторакальної допомоги під час перенаправлення, отримали лікування. Місцевими екстреними випадками опікувалася спеціальна медсестринська команда, а служби кардіальної анестезії та перфузії працювали у звичайному режимі.

Представник Австралійської медичної асоціації Нік Їм зазначив, що для кожної кардіоторакальної операції потрібні лікарі, анестезіолог, спеціалізовані медсестри, працівники інтенсивної терапії та суміжні фахівці. Він додав, що тимчасове перенаправлення пацієнтів до інших закладів може збільшувати черги та зменшувати резерв системи охорони здоров’я.

Читай нас у