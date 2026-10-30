У Токіо створили 3D-мікроскопію зі швидкістю 19,2 кадру за секунду — News-Medical

Дослідники Токійського університету розробили високошвидкісний метод мікроскопії, який дає змогу знімати динамічні процеси всередині живих клітин у тривимірному форматі. Нова система формує повне 3D-зображення кожні 52 мілісекунди, або 19,2 зображення за секунду, повідомляє News-Medical.

Швидше за попередні методи

Технологія має назву video-rate mid-infrared photothermal optical diffraction tomography, або MIP-ODT. Вона використовує середнє інфрачервоне світло, яке спричиняє коливання хімічних зв’язків у молекулах. Різні молекули мають власні частотні сигнатури, тож дослідники можуть створювати карту хімічного складу клітини без застосування барвників.

За даними авторів роботи, попередні методи тривимірної середньоінфрачервоної фототермальної томографії працювали зі швидкістю менш як 0,05 зображення за секунду. Новий підхід приблизно у 400 разів швидший. Для цього команда використала просторовий модулятор світла, який дозволяє швидко змінювати кут освітлення зразка, а також оптимізувала співвідношення сигналу до шуму під час кожного знімка.

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Спостереження за рухом структур у клітині

За допомогою MIP-ODT вчені спостерігали за ліпідними краплями в клітині та відстежували їхній рух у тривимірному просторі. Ліпідні краплі беруть участь у регуляції енергії та зберіганні ліпідів. Автори зазначають, що 3D-візуалізація дала змогу побачити особливості їхнього транспорту, які складніше виявити за двовимірного зображення.

Перший автор дослідження Масато Фукусіма заявив, що метод перетворює технологію, яка переважно використовувалася для спостереження за відносно статичними зразками, на інструмент кількісного вивчення швидких біологічних процесів у трьох вимірах. Команда також розглядає можливість застосування методу для дослідження біомолекулярних конденсатів — безмембранних клітинних структур із білків і нуклеїнових кислот.

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